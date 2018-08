Spousta krve, dcerka to vše viděla. Nikdo nás nevaroval, popisuje zdrcená Češka útok žraloka

Do odletu z Egypta zbývaly dva dny, když se stala tragédie. Petr skočil jako vždy z mola do vody a uplaval pár temp. „Najednou se otočil, začal zuřivě plavat zpátky. Pořád se otáčel a zoufale se snažil dostat k molu. Zahlédla jsem za ním ve vodě velký stín a manžel zmizel pod vodou. Najednou vyletěl nad hladinu ocas žraloka a vyvalilo se obrovské množství krve. Strašně krve,“ popisuje otřesená manželka mrtvého Čecha Andrea D. pro MF Dnes.

Ona i její sedmiletá dcerka to vše viděly přímo z mola. Nechybělo přitom moc a Andrea a její dcera mohly být dalšími oběťmi. „Já čekala s malou, až nám plavčík přinese plovací vestu, jinak bychom už byly ve vodě také,“ vypráví vdova. Na molo, kde k tragédii došlo, se přitom rodina chodila koupat každý den – stejně jako zástupy dalších turistů.

Druhá, starší dcera v době útoku žraloka byla v hotelovém pokoji, nebylo jí dobře a tak měla k moři přijít až později. Podle jejích slov dvě stě metrů dlouhé molo vede z pláže přes korály do míst, kde už začíná hluboké moře. „Byly tam krásné korály a po pár metrech útes strmě klesá,“ popsala místo, kde k útoku došlo. Molo je nyní uzavřené.

Andrea po útoku žraloka zkolabovala. Lidé, kteří se na místo seběhli, ji odvedli na pokoj. „Když jsem se ptala, proč za ním proboha neskočil do vody plavčík, řekli mi, že má zákaz, protože stejně nic nezmůže. Naopak má bránit těm, kteří by do vody chtěli skočit,“ popisuje Češka. Podle ní měl žralok aspoň dva metry. „To byl větší. O hodně větší, když stáhl tátu,“ opravuje ji dcera, která útoku přihlížela.

Žena také tvrdí, že je nikdo nevaroval, že by na pláži mohlo hrozit jakékoliv riziko. Místní přitom po tragédii tvrdili, že do vody nechodí mezi polednem a 14. hodinou, protože odlesky slunce v tu chvíli žraloky přitahují. Objevila se také informace, že egyptské úřady zadržely poblíž místa neštěstí obchodní loď s dobytkem, jejíž posádka je podezřelá z toho, že přes zákaz házela uhynulá zvířata do moře. To ale Andrea popírá. „Žádnou loď jsme neviděli a ani policisté nám o ničem takovém neříkali,“ tvrdí.

Z Egypta odletěla Andrea s dcerami v sobotu v půl sedmé ráno. Sedly na první letadlo, které jim cestovní agentura zajistila. „Letěly jsme přímo do Prahy. Z letadla jsme vystoupily bočním východem a nasedly do sanitky, která nás odvezla na stanoviště letištní záchranky. Pak nás odvezli na taxi, které čekalo v polích u letiště," popisuje s tím, že je auto odvezlo až domů.

Teď rodina čeká, až úřady vydají tělo Petra k převozu do Čech. To zatím musí zůstat v Egyptě kvůli vyšetřování, které může trvat dny i týdny. Policie chce tělo vyšetřit, aby se zjistilo, jaký druh žraloka útočil.