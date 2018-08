Neštěstí u Doks: Tři mrtví při srážce kamionu s osobním autem

Nehoda se stala zhruba deset minut před 07:00. Na frekventované silnici 38 nedaleko Doks se střetl nákladní automobil s plně obsazeným osobním vozem Škoda Rapid. "Došlo k čelnímu střetu, okolnosti nehody jsou stále v šetření," řekla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Policie dopravu odkláněla přes Doksy a Ralsko. Provoz byl obnoven v 11:40.

Nehoda je podle policejní mluvčí o to tragičtější, že zemřeli mladí lidé. Obětí jsou dvě dívky ve věku 23 a 26 let a 27letý řidič auta. Další dva muži ve věku 26 a 47 let byli převezeni do nemocnice. Řidič kamionu vyvázl bez zranění, je ale podle Suchánkové v šoku, a proto byl na místo povolán psycholog.

"Dvě osoby zemřely na místě, kde lékař konstatoval úmrtí pro zranění neslučitelná se životem. Jedna osoba byla resuscitována, ale bohužel neúspěšně," doplnil mluvčí zdravotnické záchranné služby Michael Georgiev.

Jeden muž byl napojen na umělou plicní ventilaci a letecky transportován na traumacentrum do Liberce, dalšího se středně těžkým poraněním transportovala do Liberce pozemní posádka.