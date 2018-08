Liberecká soudkyně Zhoufová má další malér? Policie ji navrhla obžalovat

Praha/Liberec - Liberecká soudkyně Lenka Zhoufová údajně rozhodla o prodloužení vazby až po zákonném termínu a na dokument napsala dřívější datum. Už za to byla dříve kázeňsky potrestána. Policie však nově navrhla soudkyni obžalovat ze zneužití pravomoci úřední osoby. Za to hrozí až pět let vězení.