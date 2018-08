Tragédie ve Studénce: Ani po 10 letech viníky tragického nárazu vlaku do mostu ve Studénce soudy dosud nenašly

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Základní údaje o železničním neštěstí ve Studénce, při kterém 8. srpna 2008 vlak narazil do trosek zříceného mostu; zahynulo tehdy osm lidí:

- Havárie se stala 8. srpna 2008 ve Studénce na Novojičínsku na železniční trati číslo 270 spojující Prahu se severní Moravou. Vlak EuroCity Comenius jedoucí z Krakova do Prahy, který měl v té době přibližně desetiminutové zpoždění, narazil v 10:30 do ocelové konstrukce silničního mostu, jež se zřítila na trať. Strojvedoucí, který pád mostu zaregistroval v okamžiku, kdy byl vlak půl kilometru od něj, stačil použít rychlobrzdu a zpomalil tak soupravu ze 134 na 90 kilometrů v hodině. Lokomotiva a první čtyři vozy vlaku vykolejily, smetly i tři nákladní vagóny na sousední koleji.

- Na místě zahynulo šest lidí, čtyři ženy a dva muži, další muž ukrajinské národnosti zemřel později v nemocnici v Novém Jičíně. Osmou obětí se stala jedna ze zraněných cestujících z Polska, která zemřela v krakovské nemocnici 26. září 2008. Při nehodě bylo také zraněno 95 lidí (z toho deset těžce, někteří mají doživotní následky), mezi nimi i strojvedoucí, který ale utrpěl jen lehká zranění, před nárazem se totiž stačil skrýt ve strojovně lokomotivy.

- Mezi cestujícími vlaku byla i řada fanoušků kapely Iron Maiden, kteří jeli na její pražský koncert. Skupina na koncertě věnovala jednu skladbu obětem neštěstí.

- Již týden po nehodě policie obvinila kvůli neštěstí dva inženýry firmy Bögl & Krýsl, kteří měli na starost posuny mostu nad tratí při jeho opravě. K soudu se celý případ dostal v červnu 2011, obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti čelilo deset lidí hlavně ze stavebních firem. Na lavici obžalovaných usedli tři pracovníci společnosti Ostravské dopravní stavby (dnes Eurovia), pět lidí z firmy Bögl & Krýsl, jeden živnostník a zaměstnanec Správy silnic Moravskoslezského kraje.

- Podle hlavního vyšetřovatele byla příčinou tragédie mnohá zanedbání a nedostatky při rekonstrukci mostu. Vyšetřovatelé mimo jiné zjistili chyby v projektu podpůrných konstrukcí, nedostatečný byl podle nich technologický předpis montáže a neřešila se ani tíha přesouvaného mostu. Řízení před Okresním soudem v Novém Jičíně začalo po rok a půl trvající pauze, kdy se čekalo na další znalecký posudek, v květnu 2017.

- Začátkem loňského prosince soud všech deset obžalovaných zprostil viny. Soudce během zdůvodnění rozsudku řekl, že se přesně neví, proč most spadl a neprokázalo se, že by skutek spáchali právě obžalovaní. Státní zástupce se odvolal.

- Vedení společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava, která měla opravu mostu nad tratí na starosti, vyplatilo pozůstalým osmi obětí a zraněným přes 2,5 milionu korun. Téměř šest milionů pak uhradily poškozeným i České dráhy, rozdělení 1,5 milionu korun mezi příbuzné obětí a zraněné oznámila také firma Bögl & Krýsl, které figurovala i v tragickém pádu mostu ve Vilémově ze září 2014, při kterém zahynuli čtyři dělníci.

- Škoda přesáhla 177 milionů korun, nejvíce z toho bylo asi 120 milionů za zničený vlak. Další škody vznikly kraji, firmě ODS - Dopravní stavby Ostrava, která most opravovala, Správě železniční dopravní cesty, ČD Cargo a Traťové strojírenské společnosti. Doprava byla obnovena po jedné koleji o půlnoci 10. srpna, po poškozeném úseku ale jezdily jen mezinárodní vlaky, navíc je musely přetahovat dieselové lokomotivy. Provoz na všech pěti kolejích železničáři obnovili 17. srpna večer, až do října ale byla v úseku omezená rychlost.

- Krajský úřad, který most nechal opravit, později rozhodl, že přes tragickou nehodu zakázku dokončí ODS - Dopravní stavby Ostrava. Na místě zřícené konstrukce firma do července 2010 postavila nový most.

- V srpnu 2011 byl ve Studénce odhalen památník obětem neštěstí, které je druhou nejhorší havárií na české železnici za posledních více než 20 let. Více obětí si vyžádala jen srážka osobního vlaku s nákladním u obce Krouna na Chrudimsku, kdy v červnu 1995 zahynulo 19 lidí. Viníky neštěstí - vlakvedoucího a průvodčího nákladního vlaku - poslal soud za nedbalost a hrubé porušení předpisů a povinností do vězení na osm a pět let.

- Severomoravská Studénka se stala místem tragické železniční nehody i v červenci 2015, kdy se na přejezdu u Studénky srazil vlak Pendolino s kamionem. Zemřeli tři lidé. Polský řidič kamionu vjel na přejezd v době, kdy už svítila výstražná světla, na kolejích jej uvěznily závory. Předloni mu soud uložil trest osm a půl roku vězení.