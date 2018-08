Na Mladoboleslavsku hořely na více místech louky, oheň zastavil vlakovou dopravu

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Požáry hasily dva vrtulníky a letadlo, na zemi bojovalo s požáry více než 100 hasičů, kteří mají k dispozici desítky vozidel. Na místo nyní dorazí dvoucestné vozidlo od drážních hasičů, které umí jezdit po kolejích. Hasiči následně zkontrolují plochu přímo z kolejí, řekl ČTK mluvčí hasičů Jaroslav Gabriel.

Před 18:00 již byly některé požáry uhašené, hasiči se tak přesouvali k dalším místům, kde hoří. Po 19:00 hořelo zřejmě již jen v lesní školce, hasiči ale ze vzduchu zkoumají, jestli nehoří ještě jinde, doplnil Gabriel.

Zásah hasičů byl rozdělený do několika událostí, u některých z nich zvýšili hasiči stupeň požárního poplachu na druhý ze čtyř možných. Gabriel řekl, že pokud by hasiči požáry evidovali jako jednu událost, byl by zřejmě vyhlášen čtvrtý, tedy zvláštní stupeň poplachu.

Požáry vznikly od projíždějícího vlaku, který měl závadu na brzdovém systému. Na místě bylo podle Gabriela zřízeno stanoviště, kde vrtulníky nabírají vodu. Jejich zásah je podle něj velice rychlý, vrtulníky provádějí jeden shoz vody za druhým.