Zbouraná lávka v Nymburce už je z Labe pryč

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Migranti se nevzdávají. Kolik uprchlíků přichází měsíčně do EU?

Zbouraná lávka přes Labe v Nymburce je z vody pryč, konstrukci dnes z vody vytáhly během zhruba devíti hodin speciální hasičské tanky. Stavební firma shodila lávku do řeky už v pátek.

Město dalo lávku zbourat, protože hrozilo, že se zřítí. Byla stejné konstrukce jako lávka v Praze-Troji, která se samovolně zřítila loni v prosinci. Při demolici v Nymburce se potvrdilo, že lana lávky byla silně zkorodovaná.

Samotná demolice začala v Nymburce v pátek, kdy lávka spadla do Labe asi po hodině demoličních prací. Pracovní stroj s hydraulickými nůžkami stačil přestřihnout zhruba 25 procent lan.

Konstrukci dlouhou asi 80 metrů a vážící 200 tun začaly z řeky tři tanky vytahovat kolem 8:30. Postupují maximálně po deseti metrech, následně se kontroluje uchycení a také to, jestli se lávka neboří do země.

Tanky vytáhly poslední kus konstrukce lávky z Labe dnes před 17:30. Břemeno začaly stroje z vody tahat poprvé kolem 8:30. Firma nyní zbytky vytažené lávky zdemoluje a sutiny odveze na skládku. Odvoz by měl být dokončen do neděle 12. srpna, kdy firma místo předá zpět městu.

Tři tanky při vytahování postupovaly po asi deseti metrech, následně se kontrolovalo uchycení a také to, jestli se lávka neboří do země. Původní plány počítaly s tím, že lávku bude firma s hasiči vytahovat dnes do 19:00 a ve středu bude vytahování pokračovat.

Při demolici lávky v Nymburce se potvrdilo, že její lana byla velice zkorodovaná. Dnešní akce byla složitější než vytahování zřícené lávky Troji. V Nymburce jsou totiž strmější břehy, lávka je navíc větší.