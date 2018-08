Krádeže zbraní po explozích ve Vrběticích? Žalobkyně žene k soudu šest osob

Policie navrhovala obžalovat celkem osm lidí, dva se však k trestné činnosti přiznali. "U dvou lidí je stíhání podmíněně zastaveno, podmínkou je mimo jiné doznání," řekla ČTK zlínská státní zástupkyně Ilona Chudárková.

Skupina vnikla podle policie do uzavřeného areálu několikrát mezi prosincem 2016 a jarem 2017. Dva muži údajně kradli z areálu zbraně rozmetané do okolí výbuchem a jejich součásti a prodávali je. Zbraně byly podle policie zrezavělé a poškozené. Někteří členové skupiny ale ukradené zbraně uváděli do provozu a dále je přeprodávali.

První obvinění padla v červenci 2017 krátce poté, co policisté odhalili neoprávněná vniknutí do areálu. Sedm mužů a jednu ženu ve věku od 24 do 55 let postupně policie obvinila z trestného činu nedovolené ozbrojování, a některé z nich navíc z krádeže a podílnictví. Obvinění byli z okresů Uherské Hradiště a Vsetín. Čtyři z nich již byli v minulosti trestáni.

Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014 a druhý v prosinci stejného roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení, vyšetřování stále pokračuje. Munice uskladněná v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena. Oblast kolem skladů se stále čistí od rozmetané munice.