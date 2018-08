Manévry v Nymburku: Tanky vytahují z Labe zdemolovanou lávku

V pátek spadla lávka do Labe asi po hodině demoličních prací. Město dalo lávku zbourat, protože hrozilo, že se zřítí. Byla stejné konstrukce jako lávka v Praze-Troji, která se samovolně zřítila loni v prosinci. Při demolici v Nymburce se potvrdilo, že lana lávky byla velice zkorodovaná.

zdroj: YouTube

Firma Strabag již v pondělí večer vyzkoušela sílu vázacích prostředků, tanky zapojila ke konstrukci a spustila je na plný výkon. Tím si ověřila, že uchycení je dostatečně pevné.

"Lávka nešťastně z té vody kouká ve strmém úhlu, takže jsme si včera (v pondělí) vyzkoušeli, že část té síly jde do břehu a ne vyloženě do té nosné konstrukce. Třetí tank musí těm dvěma pomoci," řekl vedoucí stavby Karel Frankota.

Firma bude lávku z vody vytahovat postupně, na plochu u břehu se celá konstrukce nevejde. Tanky by tak z vody měly vytáhnout vždy zhruba 30 metrů konstrukce, která se následně přestřihne, a tanky se znovu napojí ke zbývajícímu kusu. Díky tomu bude ubývat váha břemena, k dalšímu vytahování tak bude stačit méně strojů.

"Pokud se nám to nepodaří třemi tanky, tak to musíme odstrojit a vytvořit si zářez, pod kterým to budeme vytahovat," řekl Frankota. Jen 80 centimetrů pod zemí ale vede komunikační kabel, firma tak má případně pouze omezený prostor. "Pokud to nepůjde, tak musíme povolat další techniku," řekl Frankota. Neumí si představit situaci, kdy by se konstrukce v Labi roztrhla.