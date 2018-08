Manévry v Nymburku: Tanky dnes zdemolovanou lávku z Labe nestihnou vytáhnout

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

V pátek spadla lávka do Labe asi po hodině demoličních prací. Město dalo lávku zbourat, protože hrozilo, že se zřítí. Byla stejné konstrukce jako lávka v Praze-Troji, která se samovolně zřítila loni v prosinci. Při demolici v Nymburce se potvrdilo, že lana lávky byla velice zkorodovaná.

zdroj: YouTube

Firma Strabag již v pondělí večer vyzkoušela sílu vázacích prostředků, tanky zapojila ke konstrukci a spustila je na plný výkon. Tím si ověřila, že uchycení je dostatečně pevné.

"Lávka nešťastně z té vody kouká ve strmém úhlu, takže jsme si včera (v pondělí) vyzkoušeli, že část té síly jde do břehu a ne vyloženě do té nosné konstrukce. Třetí tank musí těm dvěma pomoci," řekl vedoucí stavby Karel Frankota.

Celkem by měly tanky z vody vyprostit kolem 200 tun betonu a železa. Hasiči dnes budou s firmou pracovat zhruba do 19:00.

"Postupujeme podle harmonogramu, jde nám to dobře. Musím přiznat, že se pohybuje na samé hranici únosnosti, protože skutečně ta lávka je pro nás extrémně těžká, ale zvládáme to a věříme, že to vytáhneme." řekl velitel zásahu hasičů Jiří Zima.

Pracovníci se při vytahování lávky už setkali s mnoha drobnými komplikacem, které ale vyřešili. Lávku tanky vždy povytáhnou maximálně o deset metrů, následně se kontroluje uchycení. Kontroluje se také, jestli se konstrukce neboří do země. "Žádná jiná technika by to nezvládla," dodal Zima.

Po vytažení první části lávky nastoupí do akce opět firma, která ji odstřihne od zbytku lávky a odveze sutiny. Následně připraví staveniště hasičům, kteří opět nastoupí s tanky.