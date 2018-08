Vlčice z krkonošské ohrady zaútočila na štěně a vběhla do hotelu. Zasáhli veterináři

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

"Od pátečního vypuštění se množila pozorování této mladé vlčice, která se zdála zesláblá a dezorientovaná. Při shánění potravy dnes dokonce strhla na Přední Labské jedno štěně. Celá situace si vyžádala zásah odborníků v okamžiku, kdy při svém bloudění krajinou vběhla do restaurace hotelu Velveta na Přední Labské," uvedl mluvčí Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

Ve dvorské zoo, která je nejbližším vhodným zařízením, zůstane vlčice do doby, než odborníci rozhodnou o jejím dalším osudu.

Chovatel ovcí našel přes rok starou vlčici v ohradě s ovcemi u Vrchlabí minulý týden. S největší pravděpodobností šlo o členku smečky, která mu ve čtvrtek zadávila čtyři ovce. Poprvé spatřil vlčici ve čtvrtek večer, to když se před ním utíkala skrýt do horní části pastviny. Chovatel ovce zabezpečil a v pátek ráno vlčici uviděl v ohradě znovu. Uvízla v ní zřejmě kvůli strachu z elektrického ohradníku. Přivolaní pracovníci Správy KRNAP zvíře v pátek pustili na svobodu.

Odborníci se zatím neshodli na tom, jestli smečka, která zaútočila na ovce u Vrchlabí, Krkonošemi jen procházela. Koordinátor monitoringu velkých šelem z Hnutí Duha Miroslav Kutal nevyloučil možnost, že by mohlo jít o "domácí" krkonošskou skupinu vlků.

Pokud by šlo o migrující vlky, s největší pravděpodobností by se do Krkonoš šířili z východu - z Broumovska a Vraních hor, nebo z přilehlé části Polska. Rozmnožování v Krkonoších zatím doloženo nebylo.