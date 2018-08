Pozor na zmije, dítě bojovalo o život. Znáte první pomoc při uštknutí?

Dáváte jídlo nebo maso do mrazáku? Vědci mají pádné argumenty, proč to nedělat

Nedávno v krnovské nemocnici museli na několik dní hospitalizovat 12letého chlapce, kterého had uštknul během dovolené v Malé Morávce.

Spolu s bratrancem našel zmiji a šli na to upozornit rodiče a příbuzné. "Ti chlapcům nevěřili. Jeden z dospělých dokonce pobídl hocha k tomu, aby ji chytil, kdy údajně spoléhal na případnou plachost zvířete. Hoch se zmiji snažil zvednout na klacku. Když se mu to nedařilo, chtěl ji chytit rukou. V tu chvíli jej kousnula do prstu," uvedla primářka dětského oddělení nemocnice Marie Žaloudíková. S oteklou rukou a podlitinami musel být hoch několik dnů hospitalizován v nemocnici.

Poprvé had na Bruntálsku zaútočil už v dubnu, kdy uštknul 11letou dívku z Janova, která si nejprve myslela, že se v zahradě popálila o kopřivu. "Její maminka, která je zdravotní sestra, si místo prohlédla a uviděla podezřelé stopy po kousnutí. Dívku alergičku dopravila do nemocnice, kde jsme ji hospitalizovali," uvedla Žaloudíková. Dívka se v nemocnici léčila bez větších komplikací.

Horší průběh ale mělo uštknutí zmijí u čtyřleté dívky, kterou had pokousal v květnu na předzahrádce domu v Horním Benešově. "Došlo k rychlému rozvoji otoku a krevních podlitin. Dívku jsme přijali na JIP dětského oddělení. Vzhledem ke zhoršování jejího stavu, kdy otok a podlitiny postupovaly až do oblasti podbřišku, jsme se rozhodli dívku letecky přeložit do Fakultní nemocnice v Olomouci. Tam byli připraveni v případě zhoršení stavu malé pacientky aplikovat antisérum. Naštěstí k tomu nedošlo a dívenka byla na doléčení přivezena zpátky k nám," doplnila Žaloudíková.

Před nezbytným transportem do zdravotnického zařízení je vhodné postiženého uložit do stínu a podávat mu studené tekutiny. Poraněnou končetinu je dobré znehybnit, dát do zvýšené polohy a chladit. Rozhodně se jed nevysává a místo uštknutí se nerozřezává. Smrtelné účinky jedu zmije obecné jsou vzácné. Nejnebezpečnější jsou pro malé děti zhruba do tří let. Komplikace ale mohou vzniknout také u pacientů, u nichž se vytvoří otok v oblasti krku, hlavy či dýchacích cest.