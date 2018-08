Česko je vyprahlé, porostou na podzim houby? Mykolog vysvětluje

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

"Situace není o mnoho horší na to léto, než je v posledních letech. Nejhorší byl rok 2015, to bylo ohromný teplo a sucho," řekl dnes ČTK Jaroslav Landa z České mykologické společnosti. Současná situace se podle něj začíná roku 2015 trochu přibližovat. "Ale přeci jenom nedošlo úplně k tomu, že bychom žádné houby neměli," dodal.

Podle mapování mykologů nyní houby rostou ve východní části Moravy, kde na Lysé hoře spadlo poměrně hodně vody, najít se dají i na jihozápadě Čech a několik týdnů rostly i v podhorských oblastech Šumavy. "Ale slábne to, sucho je dost úporné," podotkl Landa. Zcela špatná je situace pro houbaře ve středních a východních Čechách.

Podle toho, co Landovi lidé do poradny přinášejí, rostou zejména lesní houby. "Od Příbrami mi přenesli dvacet druhů hub," zmínil. Ze Šumavy lidé přiváželi různé druhy hřibů, holubinky nebo třeba lošáky. Z jedovatých hub rostou muchomůrky, období pečárek skončilo.

Hlavní houbařská sezona ale dlouhodobě začíná v září. "Období, kdy jsme měli ještě jednu menší houbařskou sezonu v červnu, to pomalu během let slábne," uvedl. Přes léto houby obecně moc nejsou. "Houby v suchu nerostou," zdůraznil. V poslední době se houbařská sezona trochu posouvá do října, kdy je podzim vlhčí. Základní podmínkou pro jejich růst je pravidelnost srážek a jejich střídání, jisté teploty bez extrémních výkyvů a počasí bez větru.