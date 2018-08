Demolice lávky v Nymburku: Do Labe spadla rychleji, než se očekávalo

Demoliční práce začaly dnes krátce po 8:30. Jen několik minut před pádem lávky do řeky udělal vedoucí stavby prvotní průzkum nosných lan. Lana jsou podle něj silně oslabena korozí, což se následně projevilo samotným pádem konstrukce do vody.

"Kdyby byla zdravá, tak jsme v tom místě měli přerušit 60 procent těch lan tak, aby to zkolabovalo. A stačilo jich přerušit 25 (procent) a navíc to bylo v místě, u nějž se nepředpokládalo, že bude napadeno nějak výrazně. Tak to svědčí o tom, že ten stav byl opravdu vážný a že bylo na místě neriskovat a opravdu tam už nikoho nepouštět po tom, co se zjistilo při zkoumání lávky v Troji," řekl ČTK místostarosta Jan Ritter (Nymburští demokraté).

Demolice by měla být definitivně hotova do 12. srpna. Lávku město uzavřelo kvůli špatnému stavu loni v prosinci, v červnu plavební správa zastavila s okamžitou platností provoz lodí na Labi pod lávkou.