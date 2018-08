Řeky v Česku vysychají. Vodáci kličkují mezi kameny, lodě táhnou mělčinami

Hodně vody pak podle něj mají v Evropě řeky, do kterých přitéká z alpských ledovců. "Ale ledovcová voda není pro každého. Chce to určitou zkušenost a dobré vybavení, i když se jedná relativně o jednoduché řeky," sdělil ČTK Vojtěch Jančar z Českého kanoistického svazu.

V Česku zůstávají pro otevřené kanoe splavné Otava a Vltava, kde je kvůli tomu ale o víkendech "nával".

Vodu ke sjíždění má zatím ještě i Berounka, místy jsou v ní ale mělčiny. V Ohři a Sázavě pak vodáky čeká kličkování mezi mokrými kameny. Labe nebo Jizera mají vody také už málo, ale stále je mohou vodáci sjíždět, i když pod některými jezy budou muset táhnout lodě mělčinami.

"Vody v těch vedrech není dostatek, ale ještě se dá po řece pohybovat, i když je to místy brodění nebo se na některých mělčinách uvízne. Je to ale lepší než třeba na Sázavě nebo jiných řekách," řekl dnes ČTK jednatel společnosti Sundisk Martin Bauer, která má na Žluté plovárně na Malé Skále půjčovnu lodí.

Tomáš Hudský z půjčovny lodí Klokočí si nevybavuje, že by Jizera v úseku okolo Malé Skály byla posledních letech někdy pro vodáky nesjízdná. "Za deset let, co máme půjčovnu, se nám nestalo, že by v řece nebyla voda na lodě. Sousedka mi ale říkala, že se to dřív už stalo. Tak uvidíme," řekl Hudský.

Na Jizeře se nejčastěji sjíždí desetikilometrový úsek z Malé Skály do Dolánek u Turnova. "Dá se jezdit i výš ze Spálova, není to ale pro každého. Říkám lidem, že kdo tam chce, musí umět řídit loď a musí být v lodi maximálně dva," dodal Hudský.

Splavná je Morava od soutoku s Desnou a Odra od Ostravy. Vodu pro splouvání má ještě dolní tok Opavy a Dyje od Nových Mlýnů. Ostatní toky jako Úhlava, Ploučnice, Mže, Svratka, Tichá a Divoká Orlice, Radbuza, Bečva nebo Moravice jsou pro vodáky nesjízdné.

"Návštěvnost na řece je dobrá, nenudíme se," řekl dnes ČTK Petr Čamek ze společnosti IN LIFE MORAVA, která na řece Moravě v okolí Olomouce provozuje půjčovnu lodí. Řeka Morava je podle Čamka nyní splavná od Postřelmova na Šumpersku. "Normálně tam vypouštíme lodě až do Olomouce," uvedl Čamek. Voda v řece Moravě nad Olomoucí se drží už jen centimetr nad limitem, který v jejím středním úseku od Postřelmova činí 72 centimetrů.

Podle Čamka je v některých úsecích řeky Moravy už vody méně, než bývá touto dobou obvyklé, avšak je stále splavná. "Kánoe zatím jezdí bez omezení, ale třeba rafty se tam občas musí přetáhnout. Ale nejsou to žádné stometrové úseky bez vody," podotkl.