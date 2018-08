Co vám hrozí, když nevyzvednete dítě ze školky včas?

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Důvody, proč nestíháte své dítě vyzvednout ze školky, mohou být různé. Může se například stát, že se jeden z rodičů zasekne v zácpě a do školky nestihne dojet včas. Není ale výjimkou, že se rodiče špatně domluví a dítě nevyzvedne ani jeden. Nebo milion dalších důvodů, které vám znemožní přijet do školky včas.

Dříve se tato situace řešila o poznání klidněji. Pracovníci školky se snažili dovolat rodičům, dítko odvedli k rodičům do práce nebo si jej vzali na chvíli k sobě domů. Tak či tak jsou všechny tyto praktiky pryč, dneska mají pedagogové jinou povinnost - kontaktovat policii.

Nemusí to být nutně první číslo, které vytočí. Pokud se ale nepovede pracovním dovolat vám, moc na výběr nemají. Dítě bez doprovodu zákonného zástupce nebo rodiče nesmí opustit areál školky, a proto dříve užívané praktiky nepřipadají v úvahu.

Zaměstnanec školky tak v případě vaší nedostupnosti může zavolat sociální pracovníky, nebo již zmíněnou policii. Ta se vás bude pokoušet zkontaktovat také, pokud neuspěje, je nutné nalézt zařízení, které se o dítě přes noc postará.

V tu chvíli ale už mají rodiče velký problém. Nejen že je čeká vysvětlování na policii, ale také návštěva úřadu sociálního zabezpečení. Může se ale stát i to, že si dítě rodič nevyzvedne ani druhý nebo následující dny, například kvůli těžkému úrazu.

V tu chvíli by ale už policie měla být informována o tom, co se vám stalo, a vašeho potomka umístit k nejbližším příbuzným nebo přechodně do některého ze zařízení, které se specializuje na péči o děti.