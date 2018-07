Soud potvrdil trest za pokus o utopení ženy. Zachránil ji pes

Muži původně hrozilo 12 až 20 let vězení. "Trest ve výměře 14 let považujeme za zákonný a nepovažujeme ho za nepřiměřeně mírný. Považujeme ho za adekvátní a to ke všem okolnostem," uvedl předseda senátu Jiří Zouhar.

Reckziegel svůj čin popíral. Už u krajského soudu tvrdil, že dotyčné už dříve říkal, že ji hodí do potoka, "aby vychladla". Že bych ji ale topil nebo že by ji zachránil pes, to označil za naprostý nesmysl. Soudy však poukázaly na to, že výpověď ženy byla věrohodná. "Výpověď obžalovaného byla naopak atakována výpověďmi svědků, kterým se druhým dnem se svým činem svěřil," poukázal soudce. Podle soudu bylo cílem jeho jednání se poškozené pomstít, což vyplývalo z jeho ega.

Podle obžaloby se Reckziegel vydal loni v listopadu do boudy kousek za město, kde občas přespával. S ženou, která tam pobývala, měl ale toho dne konflikt, zavolala na něj policii. Muž se v noci do boudy vrátil, ženu i se spacákem vytáhl z postele a dovlekl ji k nedalekému potoku, kde se ji snažil utopit. V ten moment ji ale podle žalobce zachránil její pes, kříženec labradora, který na muže začal dorážet. Žena se muži vysmekla a utíkala pryč, on ji ale dohonil na blízké louce, kde ji podle obžaloby dál kopal a bil ji.

Zachránilo ji to, že upadla do bezvědomí. Reckziegel si mylně myslel, že je mrtvá a nechal ji být, tvrdil žalobce.