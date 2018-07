Jak přežít tropický týden? Mažte se opalovacím krémem, vlezte do sklepa a nesportujte

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

jeden z nejčastějších způsobů, jak se lidí ochlazují, jsou větráky, které rozproudí vzduch v domově. Otevřete dveře, aby mezi pokoji volně cirkuloval vzduch. Můžete zkusit namířit větrák směrem ven z otevřených dveří a „vytlačit“ horký vzduch ven.

Když se k večeru ochladí, otevřete okna, aby se vzduch co nejlépe vyměnil. Nechte je otevřená i přes noc. Zavřete je ve chvíli, kdy vyjde slunce, a zatáhněte žaluzie a závěsy, aby vám do pokoje příliš nesvítilo.

Pokud jste venku, zkuste přenosný větráček nebo vějíř, které se v poslední době začaly prodávat na trzích nebo i v obchodech s doplňky. Vějíř vám může pomoci přežít jízdu přeplněné tramvaje i chůzi po rozpálené ulici.

Využijte vody. Naplňte si kyblík či škopek vodou a namočte si své nohy ve studené vodě. Chladivý pocit se od nohou rozšíří do zbytku těla. Podobný efekt může mít mokrý ručník nebo šátek, které si dáte přes ramena či na hlavu.

Studené sprchy či koupele jsou taky velmi příjemné, někteří lidé si je užívají více než výletů do bazénu či na koupaliště.

Protože teplo stoupá, ve vyšších patrech vašeho domu bude pravděpodobně mnohem větší horko než v přízemí. V přízemí bude ideální teplota, a pokud máte sklep, můžete se v něm schovat před tím největším horkem.

Protože se v horku budete potit, je velmi důležité doplňovat hladiny tekutin. Měli byste vypít více, než jste obvykle zvyklí. Odborníci doporučují vodu či čaje, vyhněte se limonádám. Je dobré dát si i něco k jídlu, protože při pocení vylučujete i další látky.

Pocity žízně jsou prvními známkami dehydratace, je tedy dobré pít často menší dávky. Nečekejte na žízeň, ucucávejte vodu průběžně.

Alkohol a kofeinové nápoje způsobují dehydrataci, takže je lepší se jim vyhnout. Pokud to opravdu nedokážete vydržet bez ranní kávy, nalijte si k ní sklenici vody, abyste to vyrovnali. Podobné platí i pro alkohol. Ten je lepší pít až večer, protože v horku více stoupá do hlavy.

Odborníci doporučují držet se ve stínu. Pokud se vám nepodaří zůstat celý den v budově, je dobrý nápad použít opalovací krémy a rozhodně si vezměte pokrývku hlavy. Pokuste se vyhnout pohybu venku alespoň v době poledne, kdy je slunce nejostřejší.

Opalovací krémy jsou důležitější, než si myslíte

Opalovací krémy kombinují organické a neorganické přísady, které filtrují sluneční záření, aby se příliš záření nedostalo hluboko do kůže. Krém nezadrží všechno, ovšem rozdíl udělá. Opalovací prostředky lze dnes najít ve formě krému, mléka, oleje či spreje a jejich obaly jsou plné slibů a tvrzení.

Opalovací prostředky jsou potřeba k filtrování či blokování ultrafialového záření (UV). UV záření se dělí na tři druhy – UV-A, UV-B a UV-C. UV-C člověka vůbec neohrožují, protože je pohltí zemská atmosféra. UV-A se dostává hluboko do pokožky a může vést ke stárnutí pokožky a rakovině. UV-B je zodpovědné za opalování a případné spálení kůže.

Na etiketách může být tolik přísad, že se v tom člověk ztratí. Většina opalovacích prostředků užívá 3 druhy ingrediencí – UV filtry, které pokožku chrání před zářením, hydratační přísady, ty mají za úkol zachovat pružnost pokožky, a vyživující a ochranné přísady, které mají pokožku chránit před podrážděním.

UV filtry jsou dále rozděleny na chemické a fyzikální filtry. Fyzikálními filtry obvykle bývá oxid titaničitý a oxid zinečnatý, které na pokožce vytvoří fyzickou bariéru proti záření. Chemické filtry jsou octocrylen, avobeznone či OD-PABA a další.

Mezi hydratační přísady se řadí glycerol a propylenglykol, isohexadecane a isopropyl palminate. Do ochranných přísad patří vitamin E a jeho stabilní odvozeniny, licochalcon, aloe vera a další. Každá značka se liší, takže toto jsou hlavní příklady.

Na každém balení najdete nápis SPF spolu s číslem. SPF je zkratkou pro Sun Protection Factor (Faktor sluneční ochrany) a označuje, jak účinný prostředek na opalování je a jak dokáže pokožku chránit před UV záření. SPF se týká právě UV-B, některá kosmetika má širší spektrum, které má chránit i pře UV-A.

SPF je obvykle doprovázeno čísly 15, 30 či 50, což označuje jejich účinnost. Číslo SPF znamená, kolikrát prodlouží dobu, kdy je pro člověka bezpečné zůstat na slunci. Pokud se bez ochrany začnete pálit do deseti minut, SPF 15 znamená, že čas znásobíte 15 a můžete na slunci zůstat minut 150.

Podle serveru Live Science SPF 15 chrání pokožku před 93 % procenty UV-B záření, zatímco SPF 30 před 97 % procenty. SPF 50 dokáže chránit před téměř 99 %. Stoprocentní ochrana proti UV-B záření neexistuje, a proto je podle odborníků zcela zbytečné užívat krémy s SPF vyšším než 50.

Ačkoliv některé obaly tvrdí, že je krém voděodolný a vydrží celý den, dermatologové doporučují nanést krém každé dvě hodiny a použít ho dostatek (asi jako objem panákové skleničky). Krémy se otírají o oblečení či ručníky a také se smývají potem. Po koupání je zcela nutné krém nanést znovu.

Ideální je vynechat sport celkově. Pokud si však svůj den bez sportu představit neumíte, přivstaňte si po ránu, než se vzduch rozpálí. Nebo si naopak počkejte na večer, kdy se všechno začne ochlazovat. Rozhodně neběhejte na sluníčku.