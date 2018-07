Kauza Kramný: Po pěti letech od smrti Moniky a Klárky se blíží velký zvrat

"Šalamoun za 25 let své činnosti neviděl tak argumentačně silně podložený návrh na obnovu řízení," uvedl Peričevič. Podle něj Kramný návrh podal dnes, tedy pět let od smrti Moniky a Klárky Kramných v egyptské Hurgádě na pokoji v hotelu Titanic Palace.

"Případ Petra Kramného je těžko uvěřitelným selháním celého justičního systému, který v naprosto plné nahotě ukazuje fatální selhání," uvedl dále Peričevič. Podle něj pochybila jak soudkyně Krajského soudu Ostrava, tak soudní znalci.

Spolek Šalamoun uvedl, že za 25 let své činnosti neviděl tak argumentačně silně podložený návrh na obnovu řízení. „Jsme zcela šokováni a považujeme za naprosto a zcela neakceptovatelné, že vycházejí na povrch informace, které jsou použity jako důvody obnovy řízení a to zejména to, že předsedkyně senátu nalézacího soudu JUDr. Renata Gilová, vložila Petru Kramnému do úst a následně odsuzujících rozsudků věty a slova vyplývající z odposlechů v rámci Akce Mony, které vůbec nikdy neřekl. Zcela se zpronevěřila funkci soudkyně a zcela záměrně a zcela úmyslně tyto fyzické odposlechy zkreslila,“ uvedl v prohlášení spolek, který dlouhodobě poukazuje na údajné nesrovnalosti v celé kauze.

"K důvodům a obsahu návrhu na obnovu řízení se nebudu blíže vyjadřovat. Návrh bude přednesen při veřejném zasedání u Krajského soudu v Ostravě," řekla Kramného advokátka Jana Rejžková.

Kramný byl odsouzen za to, že v roce 2013 na dovolené v egyptském hotelu zavraždil svou manželku a dceru. Vinu popírá. Byl odsouzen na základě nepřímých důkazů, které ale podle soudu tvoří ucelený řetězec.

Těla po převozu do České republiky pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě, kteří došli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Podle znaleckého posudku, který si nechala vypracovat obhajoba, byla nejpravděpodobnější příčinou smrti otrava. Soud si proto objednal revizní posudek, který se přiklonil k zásahu elektrickým proudem. Policie poté obvinila znalce Radka Matlacha a Igora Farkaše, jejichž expertizou se zaštiťovala obhajoba, z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku.