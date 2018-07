Řidič v koloně nedobrzdil, karambol si vyžádal dva zraněné. Smrtelná nehoda u Jílového

Nehodu v Plzni zavinil řidič, který nedobrzdil v koloně auto. K nehodě došlo na křižovatce ulic Klatovská a U Trati.

"61letý řidič vozu Ford Mondeo narazil zezadu do vpředu stojícího vozidla. To se odrazilo narazilo do dalšího. Tímto způsobem bylo poškozeno celkem pět aut," popsala krajská policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Zraněn byl řidič fordu i 42letý spolujezdec v autě, do kterého narazil. Alkohol byl u účastníků nehody vyloučen.

Nedaleko Jílového u Prahy se dnes odpoledne srazila dvě osobní auta. Jeden z řidičů zemřel, jeho spolujezdec skončil se zraněním v nemocnici. Druhý šofér vyvázl bez zranění a podle policie řídil pod vlivem alkoholu.

Dvacetiletý řidič jel velmi rychle a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s druhým autem. "Jeho řidič na místě zemřel, třiatřicetiletý spolujezdec byl převezen do pražské nemocnice," uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.