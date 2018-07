V Horoměřicích roste napětí. Lidé ze Svatopluku postavili u domů závoru

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System musejí vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích, s čímž nesouhlasí. Namítají, že na jiné bydlení ani nemají peníze. Týká se to asi 60 rodin, poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc. Podle NS jsou nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů neplatné.

Jeden z obyvatel domů Richard Stadler ČTK řekl, že závora má spíše symbolický význam. "Chceme upozornit na to, že přístupová komunikace do této naší lokality nepatří správci konkurzní podstaty, ale patří bytovému družstvu Svatopluk," uvedl s tím, že závora nebude uzavřená.

V pondělí bude první jednání mezi družstvem a konkurzním správcem Josefem Monsportem, které má moderovat premiér Andrej Babiš (ANO).

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

Svatopluk založila část poškozených klientů H-Systemu v říjnu 1997 s cílem pokračovat ve výstavbě domů i za cenu dalších investic. Tehdejší konkurzní správce H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Monsport ale později vyzval obyvatele domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. Členové družstva s ním od roku 2000 vedou soudní spory.

V minulosti soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS ale dospěl k opačnému závěru. Družstvo podle něj pokračovalo ve stavbě na pozemcích H-Systemu a investovalo do cizího majetku. Šlo tak do rizika, když pro to nemělo souhlas konkurzního soudu.