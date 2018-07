V Horoměřicích roste napětí. Lidé postavili u domů závoru, dorazil Babiš

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System musejí vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích, s čímž nesouhlasí. Namítají, že na jiné bydlení ani nemají peníze. Týká se to asi 60 rodin, poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc. Podle NS jsou nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů neplatné.

Jeden z obyvatel domů Richard Stadler ČTK řekl, že závora má spíše symbolický význam. "Chceme upozornit na to, že přístupová komunikace do této naší lokality nepatří správci konkurzní podstaty, ale patří bytovému družstvu Svatopluk," uvedl s tím, že závora nebude uzavřená.

Na dnešním jednání se mají obyvatelé dotčených domů dozvědět o aktuální situaci. Babiš novinářům řekl, že ho zajímají názory lidí, zásadnější schůzka ho prý ale čeká v pondělí, kdy se má setkat se zástupci družstva i se správcem konkurzní podstaty Josefem Monsportem.

Po Babišovi dorazil do Horoměřic také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL). Politici po rozhodnutí Nejvyššího soudu začali ohlašovat, že se dnešní schůze zúčastní. O účasti uvažoval i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), nakonec se ale omluvil.

Na začátku jednání si vzal slovo Martin Junek, který vystupuje jako mluvčí družstva. Řekl, že podle právníků družstva byl rozsudek NS nečekaný a nestandardní. Soud podle něj poslal rozsudek do datových schránek advokátů teprve v pondělí, členové družstva se tak o celé situaci dozvěděli až z médií.

Další část schůze se věnovala historii kauzy. Členové družstva zdůraznili, že za své domy nabízeli Monsportovi 10,5 milionu korun, ten to odmítl jako nedostatečné. Jen o zhruba tři roky později se ale v konkurzu prodal téměř třikrát větší pozemek za cenu 12,5 milionu korun. Větší pozemek navíc nebyl zatížen právními vadami a rozestavěnými stavbami. Družstvo také uvedlo, že se před zahájením dostavby byly rozestavěné stavby řádně zadokumentovány a družstvo počítalo s tím, že cenu rozestavěných objektů zaplatí konkurznímu správci, aby byli uspokojeni i další poškození. Dokumentace se prý ale ztratila na policii.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

Svatopluk založila část poškozených klientů H-Systemu v říjnu 1997 s cílem pokračovat ve výstavbě domů i za cenu dalších investic. Tehdejší konkurzní správce H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Monsport ale později vyzval obyvatele domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. Členové družstva s ním od roku 2000 vedou soudní spory.

V minulosti soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS ale dospěl k opačnému závěru. Družstvo podle něj pokračovalo ve stavbě na pozemcích H-Systemu a investovalo do cizího majetku. Šlo tak do rizika, když pro to nemělo souhlas konkurzního soudu.