Technoparty v Ústí skončila. Kvůli vypnutí aparatur se strhla hádka

Zatímco v sobotu bylo technařů přes 3000, v neděli navečer už jen asi třetina. "Hudební produkce několika jednotlivců ale trvá," řekla ČTK mluvčí policie Alena Bartošová.

"Upozornili jsme je, že by měli produkci ukončit. Čekáme, zda uposlechnou. Pokud ne, dopouští se přestupkového jednání, které budeme nadále řešit," dodala.

Z pátku na sobotu má policie nahlášenou jednu krádež mobilu a peněženky a z dnešní noci krádež kabelky s telefonem a peněženkou v hodnotě skoro 8000 korun a části hudební techniky. "Jde o odcizení hudební aparatury v hodnotě 3000 korun," uvedla Bartošová.

Místostarosta městského obvodu Centrum, kam Všebořice patří, Karel Karika zatím ví o jedné stížnosti na hluk. Městská policie za zjištěné přestupky žádnou pokutu neuložila.

zdroj: YouTube

Organizátoři technoparty slibovali, že aparaturu na noc na dnešek vypnou ve 22:00, učinili tak ale až krátce po 23:00. "Během noci jsme nic závažnějšího neřešili," řekla mluvčí policie.

Původně účastníci přijížděli od čtvrtka na louku u obce Chuderov nedaleko Ústí. Lokalita je ale v chráněné krajinné oblasti, proto je policie vyzvala k odchodu a účastníci se poté přemístili do Ústí.

Diskutéři ve facebookové skupině C23CHTEKNO vybrané místo kritizovali. Některým vadilo, že nebylo dodrženo vypnutí aparatury ve slíbených 22:00. Jiným, že se naopak aparatura na noc vypnula. "Tímhle jsme jim ukázali, že to jde, jak chtějí oni, ne jak chceme my... Nejhorší nejhorší nejhorší! Jsem zklamaná jako nikdy," uvedla další diskutérka, která dle svého vyjádření jezdí na tyto akce už 20 let.