Kolaps dopravy: Kolony na D1 a D2, zraněné děti při nehodě na Náchodsku

Při nehodě na D2 se polský kamion snažil předjet kamion bulharský. "Při jízdě v levém pruhu pravděpodobně usnul a vytlačil kamion v pravém pruhu do příkopu. Sám do něj sjel také. Nehoda se obešla bez zranění, ani jeden z řidičů nepožil alkohol," řekla jihomoravská policejní mluvčí Alice Musilová.

Na D2 před 33. kilometrem vytvořila ve směru na Slovensko čtyřkilometrová kolona. Průjezdný dočasně zůstává levý pruh.

Nyní se překládá náklad z obou havarovaných aut. Okolo 16:00 by se mělo začít s vyprošťováním kamionů, které potrvá několik hodin a dálnice se kvůli tomu zcela uzavře. Řidiči budou muset zvolit mezi 25. a 41. kilometrem objízdnou trasu po souběžné silnici druhé třídy. Vzhledem k silnému sobotnímu provozu, kdy se střídají dovolenkové turnusy, se dají očekávat komplikace celé odpoledne.

Komplikace jsou i na dálnici D1 v okolí Brna. Tvoří se kolony před 189. kilometrem směrem na Prahu. Provoz je zde svedený kvůli stavbě do zúžených pruhů, v pravém stojí porouchané auto.

Při nehodě na silnici I/33 směrem na Náchod se zranilo pět osob včetně dvou dětí. Dva lidé byli zraněni vážně. Zasahoval i vrtulník záchranné služby. Na místo byl přivolán i zasahoval vrtulník záchranné služby.

"Policejní inženýr stanovil objízdnou trasu přes obce Černožice, Vlkov, Nový Ples a Jaroměř. Silnice je v současné době neprůjezdná,"uvedla mluvčí krajské policie Lenka Burýšková. Podle údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic by měla být silnice neprůjezdná zhruba do 16:30. Původní informace uváděly do 14:30.