Platíte to z našich daní. Hnus. Já bych se styděla. Za účtenku v hodnotě 50 korun dostali auto, Češi zuří

Účtenkovka je hra, ve které se každý měsíc hraje o více než 20 tisíc cen v hodnotě od 100 Kč do 1 000 000 Kč. Podmínkou je zaregistrovat si platnou účtenku. „Čím více účtenek hráč zaregistruje, tím větší je jeho šance na výhru. Losujeme vždy 15. den následujícího měsíce, aby měl každý dost času všechny své účtenky, které v uplynulém měsíci získal, do slosování zaregistrovat,“ píše se na stránkách Účtenkovky, kterou provozuje Ministerstvo financí.

Češi mají díky hře pomoci finanční správě kontrolovat, zda obchodníci lidem vydávají platné účtenky. „Účtenková loterie je doplňkovou, ale neméně důležitou součástí elektronické evidence tržeb. Nepochybujeme, že vystavování účtenek za nákup se i díky Účtenkovce stane v České republice běžným a normálním. Když si od obchodníka přebíráte účtenku, zvyšujete tím efektivitu evidence tržeb a přispíváte k řádnému výběru daní v naší zemi,“ vysvětluje se na stránkách Účtenkovky.

Účtenkovka má i svůj facebookový profil. Právě na něm se objevila fotka šťastných výherců, kteří byli vylosováni a vyhráli auto. „Za nákup potravin v supermarketu v hodnotě 123 Kč si pan Martin dnes odvezl zbrusu nový Ford EcoSport. O své výhře se dozvěděl esemeskou přímo uprostřed letního cyklovýletu. Paní Věra s manželem zase nakoupila ve večerce za 50 Kč a také jim jen pár dnů po té hráčský účet hlásil, že automobil z osmého slosování,“ píše se u fotek, na kterých ministryně financí Alena Schillerová předává dva automobily výhercům.

Fotky vyvolaly divokou diskuzi. Mezi občasnými gratulacemi se totiž objevila i řada velmi kritických příspěvků. Češi poukazovali na to, že výhry jsou placeny z daní, který musí všichni platit. „Tak jsem na to auto přispěla. Účtenkovku nehraju a ani jsem nikdy nehrála, protože by mne bylo stydno z toho, že je to z daní nás všech, které se mely použít na rozumnější věci,“ zlobila se například jedna z diskutujících.

„Lákáte lidi. Běžte do p*dele. Hnus,“ přidal se další uživatel. „Voličům ANO už nestačí koblihy.Už dostávají zadarmo Fordy,“ přisadil si jiný. „Gratuluji pánovi k výhře zaplacené z našich daní,“ ironicky popřála další naštvaná Češka.

Další dali jasně najevo, že by se takto nenechali „zaprodat“. „To radši budu jezdit v tom starým autě, než abych se zaprodal té estébacké svini,“ vzkázal další uživatel. Jiný naznačil, že by peníze z daní bylo lepší využít jinak. „Stát rozdává auta a další věcné ceny za udávání, lid tleská a já se ptám: Kde jsou všechny ty děti co se na ně sbírají víčka?“ zajímá jednoho z naštvaných lidí.

Objevili se ale i tací, kteří Účtenkovku hráli a kteří se domnívají, že jde jen o švindl. „Podvod, poslali jsme mraky účtenek a nic, takže tomu nevěřím a už nic neposíláme!“ vzkázala další diskutující.

Našli se i tací, kteří se projektu zastávali. „Na platy poslanců taky přispívají všichni v republice, dle logiky některých by neměli platit daně voliči, co volili strany, co se nedostali do parlamentu. A za jejích odvedenou práci jsou placení víc jak královsky. A teď do mně, antibabišovci. Normální je neokradat, platit daně, vydávat účtenky,“ vzkázal diskutující těm, kteří Účtenkovku kritizují.