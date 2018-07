V Ústí se rozjela technoparty. Počet účastníků roste, soundsystémy mají na noc vypnout

Původně se účastníci sjížděli od čtvrtka na louku u obce Chuderov nedaleko Ústí. Lokalita je ale v chráněné krajinné oblasti, proto je policie vyzvala k odchodu a účastníci se nato přemístili se do Ústí. Akce se koná na soukromém pronajatém pozemku v krajském městě na dohled od všebořického sídliště.

"V noci žádné stížnosti nebyly, uvidíme, co dnešek. Doufáme, že dodrží, co slíbili, že to v deset večer vypnou," uvedl mluvčí ústecké městské policie Jan Novotný. Policisté podle mluvčí Aleny Bartošové zatím zaznamenali jen jednu krádež. "Žádný závažnější incident jsme neřešili, účastníci poslouchají pokyny. Zaznamenali jsme pouze majetkový delikt, a to v podobě krádeže mobilního telefonu a peněženky s doklady a platební kartou," uvedla Bartošová.

Místostarosta městského obvodu Centrum, kam Všebořice patří, Karel Karika zatím registruje jednu stížnost na hluk. Podle něj jako samospráva nemají možnosti situaci aktuálně řešit. "Od nás nešlo žádné povolení. Měli by dodržet noční dobu klidu," dodal. Potvrdil, že mezi majitelem pozemku a organizátory akce panuje dohoda, že zvukové aparatury budou ve 22:00 vypnuty.

Na místě je podle fotoreportéra ČTK asi 15 míst s reproduktorovými stěnami. "Na sídlišti je to slyšet, ale ne tolik, jak by se dalo čekat. Soundsystémy mají otočené od sídliště směrem na Krušné hory," uvedl. Podle něj je také ve vzduchu cítit, že účastníci akce kouří marihuanu, opilých lidí ale moc neviděl. "Na běžných festivalech to bývá horší," dodal.

Letos na přelomu dubna a května se na kraji Liberce konala technoparty Czarotek, dorazilo na 7000 lidí.