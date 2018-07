Za pár hodin to vypukne. Měsíc při zatmění získá jedinečnou barvu

K pozorování úkazu lidem postačí obyčejný turistický dalekohled, který zvětšuje osm až desetkrát, ale pozorovat se dá dobře i pouhým okem.

"V posledním týdnu přišlo více lidí než obvykle, ale že by ten zájem byl enormně zvýšený, to ne," řekl ČTK David Šimek z budějovické prodejny Svět dalekohledů. Lidé se také přicházeli zeptat, jakým dalekohledem je dobré úkaz pozorovat. "Nějaké dalekohledy se na to konto prodaly, ale nebyl to enormní zájem," zopakoval Šimek.

Podle něj je k pozorování vhodný binokulární dalekohled s desetinásobným zvětšením, který umožňuje pozorovat víc detailů zatmění než pouhé oči. Takový dalekohled se dá pořídit v cenách kolem 5000 korun a následně se dá využít i při běžné turistice nebo třeba v ornitologii. U hvězdářských dalekohledů ceny začínají na 10.000 Kč.

Pro pozorovatele zatmění je ale podle Šimka alfou a omegou výběr vhodného místa. "Aby si člověk pozorování užil, je dobré mít nějaké příhodné místo, scenérii trochu víc otevřenou, asi ne úplně typicky třeba jen z balkonu, ale někde ve volné krajině nebo na kraji města, aby měl tu událost spojenou třeba s nějakým pěkným výhledem," uvedl.

Ani v prodejně Supra Praha nezaznamenali v posledních dnech výrazně zvýšený zájem o dalekohledy. "Je to spíš těžko zaznamenatelný mírný vzestup," řekl Jan Zahájský ze Supry Praha. Pro laické pozorování podle něj stačí obyčejný dalekohled, který zvětšuje osm až desetkrát. "Klidně starý lovecký dalekohled po dědovi", uvedl.

Podobně dlouhé úplné zatmění bude možné pozorovat až v roce 2123. Na výjimečný úkaz se chystají hvězdárny, řada z nich nabídne veřejnosti společná pozorování. Zatmění doplní ještě jeden vzácný úkaz. Planeta Mars se přiblíží k Zemi a zároveň bude proti Slunci. Půjde tak pozorovat celou noc.