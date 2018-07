S dovoláním v lihové kauze neuspěli ani zbývající odsouzení, boss Březina zvažuje ústavní stížnost

NS odmítl dovolání rovněž někdejšího Březinova spolupracovníka Lubomíra Kaláče, jednatele společnosti Morávia-Chem Radka Menšíka a Václava Davida.

U NS tak dosud uspěl z odsouzených mužů v kauze lihové mafie pouze Březinův bratr Tomáš Březina, kterému soud snížil trest z šesti na 3,5 let. "Všechna dovolání ostatních odsouzených byla zamítnuta, usnesení již byla rozeslána a jsou doručena," uvedl soudce olomouckého krajského soudu Eduard Ondrášek.

Obhájce Radka Březiny, kterému soud uložil nejvyšší trest a to 13 let, nevylučuje, že budou podávat ještě ústavní stížnost. "Teoreticky má ještě možnost podat ústavní stížnost. Budu s ním mluvit příští týden," řekl dnes ČTK obhájce Filip Opatřil. U NS v dovolání napadli určení množství nezdaněného lihu, a tím pádem vyčíslení samotné škody, ale i to, že některé důkazy by měly být podle obhájců nepoužitelné. "Byly zajištěny v době, kdy se na vyšetřování podílel pan plukovník (Jiří) Komárek za situace, kdy měl být vyloučen za podjatost. Stal se svědkem, neboť mu měl klient nabídnout nějaký úplatek," řekl dnes Opatřil. S těmito okruhy námitek se však NS neztotožnil.

Jednatel společnosti Morávia - Chem Radek Menšík si ve vězení odpykává 11 let vězení. Václav David, který sklady nelegálním lihem navážel, a někdejší blízký spolupracovník Lubomír Kaláč si odpykávají tresty ve výši devět let a dva měsíce. Kaláčovi přitom až o tři roky nižší trest navrhoval i žalobce, muž totiž začal v kauze vypovídat jako první. Soudci však návrhu nevyhověli.

Částí obžaloby lihové mafie se olomoucký krajský soud bude zabývat také v neveřejném jednání 6. srpna, kdy projedná část skutků dříve označených za promlčené. Případ mu vrátil na základě dovolání žalobců NS, nesouhlasí se zastavením stíhání v části původní obžaloby, která zahrnuje podvody s lihem v Ostravě v letech 1998 až 2001, podle NS je závěr o promlčení předčasný. Rozhodnutí se týká Radka Březiny, jeho bratra Tomáše, Radka Menšíka, Ivana Kováříka a Lubomíra Kaláče.

Škoda na spotřební dani v kauze lihové mafie podle vrchního soudu činila 5,6 miliardy korun. Soud množství lihu vyčíslil na 20,8 milionu litrů.