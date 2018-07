Záhadný pád ženy z šestého patra. Soud cizince osvobodil, vražda se neprokázala

Jak by vypadala Česká republika, kdyby vystoupila z EU? Czexit by tvrdě pocítil každý

45letá žena vypadla z okna z šestého patra pardubického hotelu Harmony, zraněním na místě podlehla.

Podle soudu bylo prokázáno, že na pokoji došlo k potyčce a hádce. Nepodařilo se ale objasnit, co se odehrálo poté. "Není možné určit, co vedlo poškozenou k tomu, aby si stoupla do okna," řekla dnes soudkyně Pavla Augustinová. Znalci podle ní vyloučili, že by ji někdo z okna vystrčil. Podle soudního znalce totiž žena padala na zem nohama napřed, ve svislé poloze, obličejem k hotelu. Musela tedy stát na parapetu nebo z něj viset. V posudku znalec uvedl, že na pád ženy neměla vliv další osoba.

Krajský soud původně v březnu rozhodl, že nebylo prokázáno, že by skutek spáchal obžalovaný Marius Daniel Ionica. "Bylo na místě zprostit obžalovaného podle jiného důvodu, byly vzbuzeny pochybnosti ohledně samotného skutkového stavu," vysvětlila dnes soudkyně.

Rumun vinu od začátku popírá. U krajského soudu řekl, že loni 15. dubna šel do herny, kde vypil asi deset piv a dvě skleničky destilátu. Během noci mu neznámý muž nabídl sex se ženou, která ho doprovázela. Ionica mu dal před podnikem 500 korun a se ženou odešel nad ránem na ubytovnu.

Na pokoji byli tři spolubydlící, které poprosil, aby ho nechali se ženou na pokoji samotné. To, že by se na pokoj v mezičase vrátili, podle soudu důkazy vylučují. Když odešli, šel se Ionica podle svých slov vysprchovat, za chvíli se do místnosti vrátil pro ručník, žena tam ale podle něj nebyla a dveře byly otevřené. Domníval se, že odešla, a šel spát. Vzbudila ho až policie.

Obžaloba se opírala o výpovědi svědků, kteří bydleli o patro níž. Ti vypověděli, že slyšeli hluk, ženino volání o pomoc a stěhování nábytku. Uvedli také, že do jejich okna něco narazilo. Na parapetu o patro níž pak kriminalisté našli otisk boty, který odpovídal obuvi mrtvé ženy. Mezi dobou, kdy slyšeli křik, a chvílí, kdy slyšeli náraz do parapetu, uplynula zhruba půl hodina. Žena navíc měla povrchová poranění na obličeji, krku a rukou, která vznikla ještě před pádem. Podle obhájce obžalovaného ale byla zraněna ještě před tím, než se s Ionicou potkala. Právník také připomněl, že když policie do budovy přišla, Ionica spal.