Zachrání klienty H-Systemu Ústavní soud? Dřívější verdikty cosi naznačují

Ústavní soud (ÚS) letos rozhodl o odkladu nejméně v 16 kauzách různého charakteru, zjistila ČTK rešerší v databázi rozhodnutí.

Lidé z Horoměřic už v úterý avizovali, že se na obrátí na ÚS. Ten ve svých dřívějších usneseních opakovaně zdůrazňuje mimořádný charakter odkladu vykonatelnosti. Přesto jej čas od času přiznává, většinou to trvá několik týdnů od podání stížnosti. Jde vždy o situace, kdy odklad není v rozporu s veřejným zájmem a kdy výkon sporného rozhodnutí znamená pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám. Přiznáním odkladného účinku ÚS situaci "zmrazí," následně se čeká na finální rozhodnutí o stížnosti.

Rozhodnutí o odkladném účinku neznamená automaticky budoucí úspěch, o čemž se v poslední době přesvědčili například provozovatelé fotovoltaických elektráren s odejmutými licencemi. Dosáhli odkladu, nakonec ÚS ale jejich stížnostem nevyhověl.

Letos ÚS odložil například vykonatelnost rozhodnutí o vydání cizinců k trestnímu stíhání do Ruska. Odsouzené ženě odložil nástup do vězení, v rodinném sporu zase oddálil nařízené navrácení dítěte do místa bydliště ve Spojených státech. Soud dále odložil také třeba vykonatelnost rozhodnutí, jímž Městský soud v Praze povolil reorganizaci firmy Oleo Chemical.

NS vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Jde asi o 60 rodin. Podle NS jsou nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů absolutně neplatné.

"Jsem šokována. Ani si neumíme představit, co tito lidé zažívali po více jak 20 let. A tento výsledek pro ně musí být zcela devastující. Je to naprosto nespravedlivý verdikt," řekla dnes Jermanová. Nyní zjišťuje, jak může hejtmanství lidem pomoci. "Ale tady nejde o poskytnutí nějakého náhradního či dočasného bydlení. Jde zde o princip a spravedlnost," řekla.

Chce proto předložit zastupitelům materiál, který by podle ní měl lidem "zcela zásadně finanční pomoci". "Chápu, že se jedná o zcela nestandardní krok a dost možná, že v rámci naší legislativy nemožný. Ale neumím si představit, že těmto lidem teď seberou domovy po všem, co si prožili. Prostě neumím. Je to ponižující a absolutně nespravedlivé. Udělám vše pro to, aby lidem v Horoměřicích jejich domovy zůstaly," dodala Jermanová. Věří, že najde podporu napříč politickým spektrem.