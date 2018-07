Klienti H-Systemu jsou na dně. Odmítají se vystěhovat, na jiné bydlení nemají peníze

Družstvo Svatopluk tvoří někteří bývalí klienti H-Systemu, kteří si po pádu firmy svépomocí byty dostavěli. Nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů jsou ale podle NS absolutně neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systemu. Družstvo tak v podstatě investovalo do cizího majetku.

Obyvatelé dotčených domů dnes ČTK řekli, že za 25 let si z holostaveb vybudovali útulné bydlení, do kterého investovali spoustu peněz. "Správce konkurzní podstaty pravil, že to máme dostavět, pokud na to budeme mít schopnosti, sílu a peníze a že nám to potom prodá. To se nestalo, protože správce konkurzní podstaty pana Kudláčka vyměnili za pana Monsporta. A pan Monsport řekl: žádný prodej, oni odtamtud vypadnou," řekla jedna z obyvatelek Marie Nollová.

Podle zástupce družstva Svatopluk Martina Junka se lidé tenkrát snažili zachránit rozestavěné domy. "Nás bylo 1000 klientů, kteří tady vložili do důvěryhodného systému svoje peníze. Ten H-System propagovali tehdejší naši reprezentnanti, politici za tím stáli, tam to vypadalo, že H-System nemůže nikdy zkrachovat. H-System zkrachoval a my jsme se snažili klienty nějakým způsobem zachránit, aby nepřišli o své peníze," řekl Junek.

Do družstva se připojilo asi 700 lidí z původních 1000. Podařilo se dostavět 147 bytů a domů. Konkurzní správce poté některé tyto domy, které byly ve Velkých Přílepech, prodal klientům, kteří si je zaplatili. "To co zbylo tady v Horoměřicích, tak z nějakých záhadných, řekl bych možná emocionálních důvodů, nám nechtěl prodat," řekl Junek.

"Vůbec nepočítám se stěhováním, technicky počítám s tím, že nám naši právníci pomohou tuto situaci zabrzdit a jednat dál o tom, jak nadále naložit s našimi domky," dodal Junek.

"Podle našeho názoru už nebyl důvod tu kauzu dále protahovat," uvedl dnes na tiskové konferenci k vyhlášení rozsudku soudce NS Zdeněk Krčmář. Rozhodování připodobnil ke hledání "nejlepší z nejhorších variant". Pokud družstvo domy nevyklidí, hrozí mu exekuce. Krčmář předpokládá, že družstvo se ještě obrátí na Ústavní soud. "Já očekávám, že při tom dlouholetém, osmnáctiletém martyriu, se žalovaný zřejmě nesmíří s tím, že NS bude tím, kdo má poslední slovo," řekl ČTK Krčmář. Případná ústavní stížnost nemá sama o sobě odkladný účinek. Ústavní soud jej ale může stížnosti přiznat.

Stavební bytové družstvo Svatopluk založila část poškozených klientů H-Systemu v říjnu 1997 s cílem pokračovat ve výstavbě domů i za cenu dalších investic. Tehdejší správce konkurzní podstaty H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Monsport ale později vyzval obyvatele dostavěných domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. Členové družstva vedou s Monsportem od roku 2000 soudní spory, aby se vystěhovat nemuseli. V minulosti pražské soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS nyní dospěl k opačnému závěru.