Tisíce Čechů netuší, že trpí vážnou nemocí. K nákaze mohlo dojít při operaci či porodu

Chronickou hepatitidu C má v Česku asi 50.000 lidí, mohou se úplně vyléčit. "Ročně je odhaleno kolem 1000 nových případů. Skutečný počet lidí, kteří by měli být léčeni, je několikanásobně větší," uvedl přednosta Kliniky infekčních chorob Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.

Onemocnění je nejčastěji spojováno s injekčními uživateli drog, ještě v 90. letech lékaři o přenosech při transfuzích prakticky nevěděli. Nakažených kvůli krevní transfuzi mohou být tisíce, další nemocní již zemřeli. Například Ivona Trnková se nakazila v roce 1981, nejspíš při porodu nebo operaci před ním. Nemoc pro ní představovala i velkou psychickou zátěž. "Lékařka mě tehdy označila za prostitutku a narkomanku. Já neměla tušení, jak jsem se mohla nakazit," dodala.

Podstupovala opakovaně náročnou léčbu interferony, která měla výrazné vedlejší účinky. K novým lékům se dostala loni v březnu. "Po čtyřech týdnech bylo jasné, že virus po 36 letech zmizel. Neměla jsem žádné vedlejší účinky," dodala.

Podle Husy by bylo užitečné otestovat ženy, které rodily před rokem 1992. "Stále k nám chodí třeba osmdesátileté babičky s rakovinou jater, které mají v anamnéze jen několik porodů nebo potratů," dodal Husa. Podle něj v 70. letech v západní Evropě byly epidemie nákazy z anti-RH faktoru, který se dává těhotným ženám. "Je velmi pravděpodobné, že podobou cestou se infikovala významná část žen u nás," dodal.

Zatímco u narkomanů je při nakažení z injekční jehly pravděpodobnost rozvinutí chronické hepatitidy C asi 50 procent, u transfuze do roku 1992 je až osmdesátiprocentní, protože jde o velkou dávku krve. V současné době je možné nemoc úplně z organismu vyléčit do dvou až tří měsíců.