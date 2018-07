Kauza H-System se táhne od 90. let. Poškození klienti právní bitvu prohráli, jsou v šoku

Zavražděný novinář Kuciak se zabýval také praní peněz v Tatrách, policie to nechce komentovat

Klienti H-Systemu jsou z verdiktu v šoku, kauza se táhne už od 90 let

Listopad 1993 - Podnikatel Petr Smetka založil stavební firmu H-System. Firma měla stavět cenově dostupné rodinné domky. V roce 1995 ačala výstavba prvních domků ve Velkých Přílepech a Horoměřicích u Prahy. Do svého krachu H-System dokončil stavbu zhruba 30 rodinných domů.

Září 1997 - H-System se dostal do potíží a jeho věřitelé podali návrh na konkurz. Byl vyhlášen v listopadu 1998.

Říjen 1997 - Část poškozených klientů H-Systemu založila Stavební bytové družstvo (SBD) Svatopluk s cílem pokračovat ve výstavbě i za cenu dalších investic. Správce konkurzní podstaty H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Kudláčkův nástupce Josef Monsport ale později vyzval obyvatele dostavěných domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. Z takto získaných peněz měly být uspokojeny pohledávky všech věřitelů H-Systemu, tedy i těch klientů, kteří ve stavbě nepokračovali. Členové SBD Svatopluk vedou od roku 2000 s Monsportem soudní spory, aby se vystěhovat nemuseli.

Prosinec 1999 - Policie obvinila v souvislosti s krachem H-Systemu z podvodu Smetku a tři někdejší manažery H-Systemu Jaroslava Vítka, Jaroslava Eliáše a Ladislava Tůmu.

Červenec 2000 - Začalo trestní stíhání dvou představitelů SBD Svatopluk Ivana Krále a Pavla Středy. Podle žalobce navzdory konkurzu vyvedli z H-Systemu podstatnou část majetku.

Srpen 2001 - Na Smetku a tři exmanažery H-Systemu byla podána obžaloba pro podvod a další trestné činy. V kauze přišlo minimálně 1095 lidí o více než 980 milionů korun.

19. února 2004 - Městský soud v Praze vyměřil Smetkovi 12 let vězení. Vítkovi, Eliášovi a Tůmovi soudce uložil devět a půl roku vězení. Představitele SBD Svatopluk Krále a Středu uznal soud vinnými z poškozování věřitele. Oběma uložil podmíněné tresty v délce tří a dvou let.

6. června 2006 - Pražský vrchní soud potvrdil tresty pro Smetku, Krále a Středu. Rozsudky nad manažery H-Systemu Vítkem, Eliášem a Tůmou zrušil a věc vrátil městskému soudu.

2. ledna 2008 - Nejvyšší soud zamítl Smetkovo dovolání. Stížnost proti verdiktu později odmítl i Ústavní soud.

13. prosince 2010 - Městský soud v Praze poslal Vítka a Eliáše na devět let a Tůmu na osm let do vězení.

29. června 2011 - Vrchní soud v Praze uložil Vítkovi, Eliášovi a Tůmovi podmíněné tresty. Nejvyšší soud později verdikt částečně zrušil, protože tresty považoval za mírné.

Leden 2013 - Kvůli amnestii prezidenta republiky soud zastavil stíhání Vítka, Tůmy a Eliáše. Smetky se amnestie netýkala. Verdikt v září 2013 potvrdil Nejvyšší soud.

Září 2013 - Kriminalisté navrhli podle České televize obžalovat jednoho ze Smetkových známých kvůli údajně nelegálnímu způsobu, jakým získal původně Smetkův rekreační areál v Rabyni u Slapské přehrady. Areál obstavený policií měl připadnout poškozeným klientům H-Systemu.

27. ledna 2014 - Vrchní státní zastupitelství podalo obžalobu pro poškozování věřitelů H-Systemu odstraněním nemovitostí a přihlášením fiktivních pohledávek.

19. března 2014 - Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) řekl, že správci konkurzní podstaty v kauze H-System postupovali minimálně nesprávně a že majetek H-Systemu byl rozprodán pod cenou. Na advokáty Iva Mráze, Josefa Monsporta, Hanu Marvanovou a Evu Hodačovou podal trestní oznámení. Protikorupční policie ale koncem roku případ odložila.

8. ledna 2015 - Pražský městský soud nepravomocně rozhodl, že klienti H-Systemu nemusí vyklidit byty v Horoměřicích, které si dostavěli z vlastních prostředků. Soud tak zamítl žalobu správce konkurzní podstaty Monsporta.

20. dubna 2015 - Obvodní soud zastavil trestní stíhání podnikatele Luďka Fabingera. Kauza se týká údajně nelegálního odstranění nemovitostí a přihlášení fiktivních pohledávek do insolvenčního řízení. Zproštění potvrdil Nejvyšší soud.

4. června 2015 - Pražský vrchní soud zamítl žalobu správce konkurzní podstaty Monsporta o vyklizení domů v Horoměřicích. Monsport podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

30. října 2016 - Zakladatel H-Systemu Smetka byl po 12 letech propuštěn z vězení. Odpykal si celý trest.

23. dubna 2018 - Okresní soud Praha-západ odročil projednávání žaloby na konkurzní správce H-Systemu, ve které družstvo Svatopluk žaluje Ivu Ištvánkovou a Josefa Monsporta o zhruba 2,6 milionu korun jako náhradu za investici do dostavby domu, který konkurzní správci následně prodali.

24. července 2018 - Klienti H-Systemu definitivně prohráli spor s Monsportem. Nejvyšší soud jim nařídil do měsíce vyklidit domy, ve kterých žijí. Rozhodnutí je pro družstevníky šokující. ČTK to za družstvo řekl Martin Junek. "Něco takového jsme absolutně nečekali," uvedl.