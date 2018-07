Ortopedové provedli v Brně unikátní operaci. Trvala šest hodin, mladík neskončí na vozíčku

Operace je unikátní pro Českou republiku i pro země bývalého evropského východního bloku. Třiadvacetiletý mladík by neměl mít v budoucnu větší omezení v pohybu.

Šestihodinovou operaci lékaři provedli v polovině července. Muži vzali od kolena dvě třetiny stehenní kosti včetně některých měkkých tkání a části svalů. Díky ponechání třetiny kosti zůstal muži kyčelní kloub a bylo potřeba nahradit pouze kloub kolenní. "Snažili jsme se mu zachovat co nejvíce jeho kostí. V opačném případě by měl sešroubovanou půlku nohy a pohyb by byl složitější. Navíc čím méně cizího materiálu v těle je, tím méně může vzniknout problémů a je snadnější i rehabilitace," uvedla mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Po odstranění části kosti se nabízela možnost náhrady štěpem, u dlouhých kostí však hrozí odumření původní části, nebo to, že se protéza s kostí nesroste. "Další možností byla dříková endoprotéza, která by se však těžko ve zbytku stehenní kostí zachytila, protože by neměla dostatek kotvení," řekl přednosta I. ortopedické kliniky nemocnice Tomáš Tomáš. Podle něj by se časem kousek stehenní kosti uvolnil, protože je v místě vyvíjený velký tlak.

Proto ortopedi zvolili způsob náhrady endoprotézou se speciálním povrchem, díky kterému kost s endoprotézou sroste. "Je to implantát, který nebyl dosud v České republice použitý," dodala Veselá.

Muž rehabilituje a časem se bude jeho stav zlepšovat. Nelze předpokládat, že by se vrcholově věnoval sportu, ale ani to, že by skončil například na vozíčku.