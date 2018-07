Tajně pořízené VIDEO z Berouskova zooparku: Před měsícem jsem prodal šest tygrů. Prostě je naloží a odjedou!

Měsíc před tím, než čeští policisté a celníci podnikli razii v Zooparku Bašť, se o dění u Berouska zajímala také vídeňská organizace Four Paws. Právě tato skupina pořídila nahrávku, na níž je vysvětleno, jak obchody s šelmami probíhají. Informaci přinesl server Lidovky.cz.

„V Evropě to prodám takhle: přijede, naloží si ho a odjede. Před třemi měsíci jsem prodal do Číny šest tygrů. Normálního tygra. Bengálského. Ne bílý, ne zlatý tygr, ale klasická barva,“ říká na videu muž. Má sice rozmazaný obličej, šéf mezinárodní kampaně na ochranu divokých zvířat z Four Paws Kieran Harkim ale tvrdí, že jde právě o Ludvíka Berouska.

Harkim pro server vysvětlil, že se jeho organizace věnuje alarmujícím případům po celé Evropě. Právě proto se zaměřila na několik osob a míst v Česku – včetně Zooparku Bašť a Ludvíka Berouska.

Česko se podle něj tímto případem dostalo mezi země s nejhorší pověstí. „Jde o bezprecedentní případ, kdy se v Evropě zabíjeli tygři a dále zpracovávala jejich těla,“ dodal šéf skupiny Four Paws.

O razii v Česku organizace informovala i na sociálních sítích. „šokující pravda: Nelítostný obchod s tygry v EU odhalen! Náš probíhající výzkum a nedávné policejní razie v České republice ukazují, že obchod s tygry není jen otázkou Asie. K lukrativnímu obchodu s vysoce ohroženým druhem dochází také přímo v centru Evropy,“ varovala skupina Four Paws.