Poškozená budova v centru Prahy se bortí, na hasiče spadla další část stropu

"Máme zhruba polovinu plochy odklizenou. Při nejbližší příležitosti necháme to suťovisko takzvaně vydýchat, aby se odstranily pachy a znovu to necháme přečuchat psy," řekl velitel zásahu Oldřich Klegr. Tři psi již dříve určili, že by pod sutinami měli lidé být.

Hasiči budovu stabilizovali ve spolupráci s Báňskou záchrannou službou, statikem a lezeckou skupinou. "Bohužel je to už posunuté, obloukové vazby jsou narovnané, takže hrozí, že to spadne kdykoliv," dodal Klegr.

Hasiči si udělali v místě zásahu dřevěnou stříšku, v samotném centru pracují z bezpečnostních důvodů vždy jen dva z nich. Celou stavbu sledují přístrojem, který hlásí každou odchylku stěny o jeden milimetr.

Tři zachráněné dělníky hasiči vyprostili ještě před polednem, tedy v prvních hodinách zásahu. Stav jednoho z nich byl velmi vážný, záchranáři ho museli uvést do umělého spánku. Stav dalších dvou dělníků je středně těžký.