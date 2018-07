Hasiči likvidovali požár u Pravčické brány. Turisté chtěli opékat buřty, od ohniště utekli

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Hořet začalo dopoledne na úpatí Smrkového kopce, který je zhruba kilometr od Pravčické brány. Hořela hrabanka ve velmi nepřístupném terénu, kam se nedá dojet požární technikou.

Oheň byl pod kontrolou už po poledni, vpodvečer byl zlikvidován, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf.

Požár objevili terénní pracovníci správy parku. "Na místě našli ohniště a buřty," sdělil mluvčí parku Tomáš Salov. Turisté přitom do klidové zóny parku mají vstup zakázán. "Zřejmě rozdělali oheň, který neudrželi pod kontrolou, a následně utekli," uvedl Salov.

Pokud by se ukázalo, že za požárem stojí člověk a pachatel by byl dopaden, hrozila by mu v přestupkovém řízení pokuta za podpálení lesa několik desítek tisíc korun.