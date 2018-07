Soud otevřel vraždu policisty z Olomouce, byl nalezen oběšený

Událost se stala na začátku února 2015, pár dní poté, co po 33letém policistovi bylo vyhlášeno pátrání. V té době policistu prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů kvůli jeho podezřelým aktivitám a vazbám na Hurinu, který byl údajně policistovým informátorem z podsvětí. "Pro Hurinu to vzhledem k jejich předchozím společným protiprávním aktivitám představovalo ohrožení, že se sám ocitne v hledáčku orgánů činných v trestním řízení, a proto dospěl k rozhodnutí, že jmenovaného policistu usmrtí," uvedl žalobce Jakub Grmela.

Původně podle něj začali plánovat útěk, nakonec Hurina podle obžaloby přišel s nápadem předstírané sebevraždy na mostě v Černovíře s tím, že se pak policista dostane na psychiatrii. "Muž přitom důvěřoval Česlavu Hurinovi a v domnění, že bezprostředně po zavěšení dojde k přeříznutí lana a k jeho okamžité záchraně, s provedením předstírané sebevraždy souhlasil," uvedl Grmela. Hurina však policistu nechal podle obžaloby na laně viset a utekl.

Hurina dnes před soudem odmítl vypovídat, policistův kolega Rudolf Bajtek obžalovaný za neposkytnutí pomoci však tvrzení obžaloby potvrdil. V den, kdy policistu všichni hledali, jej prý potkal v hospodě v Žeravicích u Přerova. "Řekl mi, že do práce už nenastoupí, že nechce být zatčený," popsal Bajtek.

Po původním plánu ohledně útěku padl podle něj nápad s fingovanou sebevraždou. "Měl jsem ho odřezat já, ale nesouhlasil jsem s tím. Nevěřil jsem tomu, že by se něco takového mohlo stát, že by to mohli udělat. Po deseti až 15 minutách přišel Hurina s tím, že se to posralo a že si to hodil," popsal Bajtek. Vypověděl, že vyběhl k mostu a začal na kolegu volat. Na zábradlí pak spatřil provaz a napjaté lano. "Neslyšel jsem žádný zvuk, v tom přijel Hurina a začal řvát, ať sednu do auta. Byl jsem v šoku. Sedl jsem do auta a odjeli jsme," doplnil Bajtek.