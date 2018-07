Tragická nehoda v Olomouci míří k soudu. Opilý řidič dle žaloby zabil dvě děti

Případem se bude zabývat olomoucký okresní soud. "V pátek jsem podal obžalobu z usmrcení z nedbalosti, kde je sazba tři až deset let, a také z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Řidič byl v době nehody pod vlivem alkoholu, měl v krvi kolem dvou promile alkoholu. V minulosti byl řešen ve správním řízení mimo jiné také kvůli alkoholu za volantem," uvedl státní zástupce Jaroslav Rašendorfer.

Řidič byl po nehodě umístěn do vazby, kde setrvává dosud. Uvalení vazby na řidiče po tragické nehodě je ojedinělé, v tomto případě hraje roli vysoký trest, který mu za hrozí, a tím pádem obava z toho, že by uprchl nebo se skrýval, aby se vyhnul trestnímu stíhání.

Tragická nehoda se stala 29. března na okraji Olomouce na silnici z Nových Sadů do Holice. Podle žalobce jel řidič směrem na Holice a v okamžiku, kdy se blížil ke křižovatce, kde před ním stála dvě auta a odbočovala vlevo, zřejmě v důsledku podnapilosti na situaci pozdě zareagoval.

"Nevyhnul se, ani nedobrzdil a narazil do zadní části odbočujícího auta. Toto auto narazilo do vozu před sebou a vyjelo do protisměru. V té chvíli jela v protisměru řidička, která se snažila zabránit střetu," popsal státní zástupce. Ženě se podařilo autu v protisměru nakonec vyhnout, dostala však smyk, vyjela mimo vozovku a zhruba po 60 metrech od křižovatky narazila postupně do dvou stromů.

Dvě děti byly na místě resuscitovány, ale bohužel neúspěšně. Další tři lidé byli po ošetření transportováni do olomoucké fakultní nemocnice. Šlo o obžalovaného řidiče, řidičku a chlapce, který cestoval v jejím osobním autě společně s jejími dětmi. Dítě tehdy utrpělo zhmožděniny.