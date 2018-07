Vrtání kolene, pálení letlampou. Žalobkyně žádá za vraždu Říhy přísné tresty

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

Podle spisu unesli Říhu z jeho domu ve Zloníně u Prahy 17. dubna 2003 a odvezli do penzionu v Josefově Dole na Jablonecku, kde ho podle obžaloby mučili, aby jim prozradil, kde jsou ukryté peníze z vytunelované kampeličky. Podle tvrzení jednoho svědka ho pálili letlampou a vrtali mu kolena vrtačkou. V mučení pokračovali na neznámém místě.

V případu figuruje větší množství utajených svědků, což obhájci při minulých líčeních kritizovali jako nedůvodné. "Žádným předpisem není jejich počet (utajených svědků) omezen," řekla dnes státní zástupkyně Jitka Tomsová. V tomto případě to bylo podle ní nutné, protože se svědkové báli vypovídat pod svojí identitou.

"Není prokázáno, že se skutek stal, jak je popsáno v obžalobě," uvedl naopak ve své závěrečné řeči obhájce Oldřich Filip. Podle něj je proces specifický tím, že neexistuje žádný přímý důkaz. Prý chybí i základní důkaz, neboť se neví, zda a jak Říha zemřel.

V případu je obžalován ještě jeden muž z pokusu o krádež, jemu státní zástupkyně navrhla šest až sedm let vězení.

Zakladatel První pražské družstevní záložny Říha byl za vytunelovaní kampeličky pravomocně odsouzen v lednu 2004 k 11 letům vězení. Bývalému generálnímu řediteli kampeličky Petru Bubeníčkovi uložil soud devět let vězení. Podle soudů oba podvodem připravili 2930 členů záložny o 276 milionů Kč. Říha ale už v dubnu 2003 po propuštění z vazby zmizel a dlouho patřil k nejhledanějším Čechům v databázi Interpolu. Mělo se za to, že z republiky odjel po propuštění z vazby. Policie ale dospěla k závěru, že se chvíli po svém zmizení stal obětí únosu a vraždy. Jeden z utajených svědků u soudu vypověděl, že slyšel, že by snad mělo být Říhovo tělo pohřbeno někde v Březině či Doubravě.