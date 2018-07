Na festivalu na Vysočině přejel vláček pětiletého chlapce, zemřel

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

Srazil ho turistický vláček, který areálem jezdí. Záchranáři se dítě neúspěšně snažili oživit. ČTK to dnes řekly krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová, ředitelka Záchranné zdravotnické služby kraje Vysočina Vladislava Filová a generální manažerka areálu Šikland Eva Černá.

Oznámení o střetu vláčku s dítětem v areálu zábavního centra Šikland přijala policie před 15:30. Na místo ihned vyjeli záchranáři a policisté. "V současné době zjišťujeme veškeré okolnosti, za kterých k tragické události došlo. U řidiče (vláčku) jsme rychlou zkouškou požití alkoholu vyloučili," řekla Kroutilová. Ředitelka záchranářů Filová ČTK řekla, že na místě byla letecká záchranná služba. "Resuscitovali, ale dítě podlehlo zraněním na místě," řekla Filová.

Server iDNES.cz uvedl, že chlapec vypadl za jízdy z turistického vláčku, který ho pak přejel. Kroutilová tuto informaci odmítla potvrdit, ani Filová ji nepotvrdila. Černá ČTK řekla, že turistický vláček jezdí v areálu minimálně deset let a tvoří ho mašina a dva vagony. "Je to takový ten vláček, co jezdí i v Dinoparku," řekla Černá.