Uprchlík, který málem zabil Čecha v Praze, promluvil. Prozradil, proč to udělal

Reportéři nizozemského deníku Algemeen Dagblad navštívili Armina v ruzyňské vazební věznici, kde čeká na soud. Novinářům prozradil, že do Prahy přicestovali už v pátek a následně se opili. Stejně tak tomu bylo v sobotu, kdy ale na žádost ženicha vyhledali italskou restauraci.

Právě z ní je číšník vykázal, protože měli vlastní alkohol a stůl byl rezervován. V tu chvíli se strhla rvačka, v níž útočníci muže málem zabili.

Armin ale tvrdí, že měl během útoku "tmu před očima" a pamatuje si pouze na to, jak napadený číšník leží na zemi v kaluži vlastní krve.

Sám ale prý nejprve sledoval konflikt z dálky a nechtěl se do něj zapojovat. "Ale pak jsem se vrátil, protože jsem si myslel, že jsou moji přátelé a bratr v nebezpečí. Cítil jsem alkohol a adrenalin. Ani nevím s kým jsem se pral," dodal.

Sám si prý myslel, že číšníkovi uštědřil dvě tři rány. "Byl jsem nabuzený adrenalinem, nikdy jsem se ale nepral, takže jsem nevěděl, jakou mám sílu," dodal Armin, který byl šokovaný tím, že muže udeřil desetkrát.

Svůj čin ale nepopírá a tvrdí, že ho to zlomilo. "Je mi to líto, stydím se, omlouvám se. Když jsem slyšel, že má dítě, zlomilo mě to. Lidé jsou na něm závislí," dodal.

Sám chce nyní finančně podpořit rodinu a reportérům předal dopis, v němž se mimo jiné píše: "Chci tím dopisem vyjádřit lítost nad incidentem a osobně se za něj omluvit, i za ostudu, kterou přinesl Nizozemsku a lidem doma."

Napadení číšníka se odehrálo 21. dubna u obchodního centra Quadrio. Skupinu sedmi Nizozemců muž upozornil na to, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol. Útočníci ho povalili na zem, začali ho bít pěstmi a kopali do něj.

Poté, co zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli. V nemocnici se napadený muž probral až po několika dnech. Prodělal dvě operace.

Policie je zadržela o několik dní později na pražském letišti. Pět mužů policisté následně obvinili a zbylé dva propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit.

Třem obviněným uložil soud trestním příkazem osmiměsíční podmínky, na pět let je také vyhostil ze země. Zbylé dva, které policie považuje za hlavní aktéry napadení, poslal soud do vazby. Oběma hrozí deset let vězení.