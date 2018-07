Na Domažlicku se srazilo auto s vlakem, nehodu nepřežilo malé dítě

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

Na železničním přejezdu bez závor v Rašínově ulici ve Staňkově vjela 25letá řidička vozidla Ford Fusion, která jela po silnici od Krchleb. Na přejezdu opatřeném světelnou signalizací se střetla se Západním expresem, který jel z Prahy do Mnichova. Výstražná světelná i zvuková signalizace na přejezdu byla v provozu.

V autě utrpěla zranění řidička, její o rok mladší spolujezdkyně a dvě děti. Druhému dítěti bylo podle informací ČTK kolem čtyř let.

Stav žen i dětí v autě označil ve středu mluvčí záchranné služby Martin Brejcha jako velice vážný.

Nehoda si vyžádala zastavení provozu na trati na několik hodin. Cestující ze Západního expresu přestoupili do autobusu. Převezl je do Blížejova, odkud dále pokračovali v jízdě osobním vlakem do Domažlic, kde přestoupili na expres.