Co se Duky dotklo? Šéfa brněnského divadla zaskočila žaloba: Vždyť to ani nebyl Ježíš

Obě hry chorvatského režiséra Olivera Frljiče uvedl v květnu festival Divadelní svět Brno. Vyvolaly vlnu nevole. Ve hře Naše násilí a vaše násilí postava ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimskou ženu a herečka si vytahuje z přirození českou vlajku, v Prokletí je zase socha připomínající papeže Jana Pavla II. se ztopořeným penisem. Podle Duky se obě inscenace hrubě dotkly jeho práv zaručených Listinou základních práv a svobod.

Duka v žalobě zmínil útok na nezadatelnost práv, na svobodu náboženského vyznání či na právo na důstojnost a čest. Má za to, že hanlivé zobrazení Krista dopadá i na něj, proto se obrací na soud.

Festival uspořádalo Národní divadlo Brno, jeho ředitel Martin Glaser se stal terčem kritiky. Zapojila se ale i ostatní divadla, hry uvedla Husa na provázku, jež spadá pod Centrum experimentálního divadla, na které žaloba směřuje. "My jsme byli pouze spolupořadatelem, takže je to cíleno vedle. Nevím, nakolik je pan Duka informovaný a proč je to proti našemu divadlu. Nicméně doufám a věřím, že ten soud rozhodne v náš prospěch," uvedl Oščatka, který je ředitelem CED od loňského září.

Neví, v čem by se představení mělo Duky dotknout. "Ta postava ani nereprezentovala Ježíše Krista. Ona nesla určité znaky Ježíše, ale nebyla to jeho postava. Ta postava zosobňovala Evropu. Nedovedu si představit, že by někdo takovou žalobou mohl uspět, ale uvidíme, to už bude na soudu," řekl Oščatka.

Ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser je rád, že kardinál žalobu podal. "Nebudu mít ani žádný problém s tím, když tu žalobu rozšíří. Pokud napadá i představení Prokletí, musím smeknout, že chce rozšířit debatu i na hru o zneužívání dětí, žen a nevidomých osob kněžími. To je něco, co ve veřejné diskusi nebylo. Pokud je cílem dostat to na veřejnou diskusi, je třeba mít vůči němu hlubokou úctu," řekl.

Mluvčí policie Pavel Šváb ČTK řekl, že policie do konce června přijala v souvislosti s divadlem 19 trestních oznámení. V žádném z nich neshledala trestný čin.