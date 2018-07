Ústavní soud smetl stížnost recidivisty Doležala. Na dodávku s penězi střílel samopalem

Co vlastně pijeme? Tohle obsahuje balená voda

Činu se Doležal dopustil s komplicem Janem Čechem, který dostal 12 let vězení. Čechovu stížnost odmítl Ústavní soud už loni.

Doležal s Čechem přepadli v březnu 2013 před obchodním domem IKEA auto bezpečnostní agentury Loomis s mnohamilionovou hotovostí. Měli na sobě policejní uniformy, maskovali se kuklami a posádce hrozili zbraněmi.

Doležal na vůz vypálil dávku ze samopalu, přičemž jedna ze střel pronikla dovnitř, posádce se však podařilo ujet i s penězi. Doležalovo počínání soud vyhodnotil i jako pokus o vraždu.

Doležal strávil ve vězení podstatnou část života. Dříve byl odsouzen například za vydírání, porušování domovní svobody nebo mnohonásobné krádeže. Média o něm začala rozsáhleji informovat poté, co ještě pod svým původním jménem Pavel Čech přepadl spořitelnu na Berounsku a společně s komplicem smrtelně zranil pokladní. Soudy mu za to uložily 14 let odnětí svobody.