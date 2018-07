Český speleolog věří v záchranu všech thajských chlapců, do akce by šel i v noci

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

"Věřím, že se dostanou ven všichni. U prvního z nich je to nejtěžší, protože u něj se to vždycky přece jen zkouší. Jakmile se to povedlo, najde se způsob a je daná cesta, tým už je sehraný a ví, co má dělat," uvedl pro ČTK Záviška.

Čeští speleologové byli k možnosti vyvést chlapce ven pomocí potápění skeptičtí, protože se podle nich dobrý jeskyní potápěč trénuje několik let, voda je kalná, v jeskyni je tma a proplouvá se těžkým a někdy úzkým terénem.

Podle Závišky však záchranářský tým využil toho, že opadla voda. "Co jsem slyšel, už je tam snad jen jedno místo, kde je potřeba se potopit. V tom kratším potápěcím úseku měly děti potápěčskou masku," uvedl Záviška.

V pracích by pokračoval i přes noc, protože v jeskyních je stále tma. "Je ale otázkou, kolik je tam potápěčů, kteří jsou schopní to provést. Pokud potřebují 10 hodin na přípravu, svědčí to o tom, že je tam velmi úzký tým těch nejlepších, kteří provedli jednu záchrannou akci a potřebují se vyspat a odpočinout si, aby mohli provést další akci. Nelze riskovat zdraví a život, navíc když už tam jeden smutný případ byl," připomněl Záviška úmrtí jednoho z potápěčů.