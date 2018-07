V noci srazilo auto chodce na D46, na místě zemřel. Šest zraněných na D2

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Nehoda na dálnici D2 se stala na 6. kilometru ve směru na Brno nedaleko obchodního centra Olympia. "Dodávka skončila na boku. Cestovalo v ní devět lidí, z toho se šest zranilo," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkaský.

Nikdo však neměl vážné zranění. "Čtyři lidé skončili v nemocnici. Pravděpodobnou příčinou bude, že se řidič dostatečně nevěnoval řízení," dodal policejní mluvčí Petr Zámečník.

Smrtelná nehoda se stala na 33. kilometru u Olšan u Prostějova ve 02:30, a to ve směru od Prostějova na Olomouc. Dálnice byla poté asi tři hodiny uzavřená. "Chodec zřejmě přecházel z Hablova do Olšan u Prostějova, v místě byl nedávno stržen most spojující obě obce. Šestačtyřicetiletý řidič vozidla nestačil na chodce, který se náhle objevil na dálnici, včas zareagovat, " uvedl mluvčí.