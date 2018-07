Auto zabilo chodce na D46, mrtvý řidič na Šumpersku. Vážná nehoda i na D2

Co vlastně pijeme? Tohle obsahuje balená voda

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Manželka Polanského poslal do háje americkou filmovou akademii. Asi si myslí, že jsem bezpáteřní kariéristka, zuří

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Nehoda na dálnici D2 se stala na 6. kilometru ve směru na Brno nedaleko obchodního centra Olympia. "Dodávka skončila na boku. Cestovalo v ní devět lidí, z toho se šest zranilo," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkaský.

Nikdo však neměl vážné zranění. "Čtyři lidé skončili v nemocnici. Pravděpodobnou příčinou bude, že se řidič dostatečně nevěnoval řízení," dodal policejní mluvčí Petr Zámečník.

Smrtelná nehoda se stala na 33. kilometru u Olšan u Prostějova ve 02:30, a to ve směru od Prostějova na Olomouc. Dálnice byla poté asi tři hodiny uzavřená. "Chodec zřejmě přecházel z Hablova do Olšan u Prostějova, v místě byl nedávno stržen most spojující obě obce. Šestačtyřicetiletý řidič vozidla nestačil na chodce, který se náhle objevil na dálnici, včas zareagovat, " uvedl mluvčí.

Při nehodě osobního automobilu na Šumpersku dnes zahynul 34letý řidič. "Dnes ráno o půl deváté jsme přijali oznámení o nalezení havarovaného vozidla Alfa Romeo na silnici číslo 44 mezi obcemi Postřelmov a Bludov. Ve vozidle byl nalezen zaklíněný řidič bez známek života," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Řidič podle něj jel ve směru na Bludov a po projetí zatáčky na rovném úseku z dosud přesně nezjištěných příčin sjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. U zemřelého byla nařízena soudní pitva.