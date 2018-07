Varování pro Čechy: Chystáte se do zahraničí? Bezpečno není ani v Londýně, těmto místům se raději úplně vyhněte

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Francie

Ministerstvo zahraničí upozorňuje, že od 1. července 2018 se změnil francouzský zákon o silničním provozu. Novela snižuje předepsanou maximální rychlost na silnicích mimo obec z 90 na 80 km/h.

„Výjimka bude platit pouze na silničních úsecích, kdy v daném směru existují dva proudy. Na těchto úsecích může být maximální rychlost zvýšena na 90 km/h. Podmínkou ovšem je, že takový úsek bude označen příslušnou dopravní značkou, která tuto rychlost stanoví. I na těchto úsecích však bude za deště rychlost omezena na 80 km/h,“ vysvětluje ministerstvo.

Dál ale platí, že na dálnicích je maximální povolená rychlost mimo obec 130 km/h (110 km/h za deště). Na silnicích pro motorová vozidla je maximální rychlost 110 km/h (za deště 100 km/h).

Velká Británie

Velvyslanectví ČR v Londýně upozorňuje návštěvníky Londýna na zvýšený výskyt krádeží mobilů, peněženek a kabelek v Londýně, které mají na svědomí útočníci na malých motocyklech, a to i na chodnících. „Dle zpráv v místních médiích dochází denně až k 60 přepadením. Tento způsob krádeží se začal vyskytovat ve zvýšené míře již v loňském roce, během kterého Metropolitní policie zaznamenala cca 23 tisíc těchto případů. Doporučujeme všem našim občanům věnovat zvýšenou pozornost okolí a být obezřetní,“ radí Čechům velvyslanectví.

A jak postupovat v případě krádeže cestovního dokladu? Vše byste měli nahlásti místní policii, která by měla případ zaevidovat a předat vám minimálně tzv. referenční číslo nahlášeného případu. „Doporučujeme každou ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu či občanského průkazu nahlásit co nejdříve úřadům v ČR, anebo konzulárnímu úseku Velvyslanectví ČR v Londýně. Ohlášení ztráty, příp. odcizení lze učinit pouze osobně,“ píše se na webu MZV.

Turecko

V souvislosti se zahájením turistické sezóny, která je spojená s vysokým počtem turistů na území celého Turecka a také souvisejícími zvýšenými riziky, připomínají Velvyslanectví České republiky v Ankaře a Generální konzulát České republiky v Istanbulu občanům České republiky, aby dbali zvýšené obezřetnosti při pohybu na veřejnosti, měli své cestovní doklady při sobě bez výjimky, chránili je proti ztrátě nebo odcizení a vyhýbali se různým pouličním oslavám a demonstracím.

Apelují také na české turisty, aby ve všech situacích zachovávali obezřetnost a dbali pokynů tureckých orgánů. Navíc by měli být v kontaktu s cestovní kanceláří, která cestu zařizuje, nebo s hostící organizací, univerzitou nebo společností. Je nutno rovněž pravidelně sledovat média a jiné informační zdroje o bezpečnostní situaci v zemi. Turisté by se měli vyhýbat fotografování vojenských objektů nebo objektů podobného charakteru. „Pro aktuální informace dále doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR a Velvyslanectví ČR v Ankaře. Informujte také svou rodinu/své blízké o místě svého pobytu,“ radí MZV.

Indie

V souvislosti s cestami do Indie MZV varuje, že ve svazovém státě Kérala byl zaznamenán výskyt smrtelného viru Nipah. Přenašeči viru jsou pravděpodobně netopýři kaloni. K symptomům patří zejména horečka, bolest hlavy, zvracení, dýchací obtíže. Proti uvedenému viru neexistuje zatím žádná účinná vakcína. V případě, že se dostaví některé z výše uvedených symptomů, je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Filipíny

„Od 26.4.2018 bude z rozhodnutí vlády Filipín z důvodu nepřiměřené ekologické zátěže nejméně na půl roku uzavřen ostrov Boracay. Přizpůsobte této informaci plán Vaší cesty a všechny informace o Vašich letech a ubytování si znovu ověřte,“ upozorňuje Čechy ministerstvo zahraničí.

Bali

Na konci června byl zastaven provoz na letištích v Denpasaru a Lomboku kvůli spadu sopečného popílku z balijského vulkánu Agung. I když je situace do té doby klidnější, v Denpasaru a Lomboku, čeští cestovatelé a občané pobývající na Bali by měli dbát zvýšené obezřetnosti a sledovat vývoj situace v místních sdělovacích prostředcích. „O aktuální bezpečnostní situaci na Bali související s aktivitou sopky Agung a možnostech odcestování z ostrova se čeští turisté mohou dále informovat na help desku Bali Tourism Board, který byl zřízen pro tento účel (tel: +62 361 235 600, +62 361 239 200, +62 812 461 19889),“ radí ministerstvo.

Japonsko

Dne 18. června 2018 byla prefektura Ósaka ležící na západě Japonska zasažena zemětřesením o síle 6,1 stupně. V současné době dochází k odstraňování vzniklých následků zemětřesení. Japonské úřady rovněž vydaly varování o možnosti dalších otřesů v této oblasti, MZV proto doporučuje českým občanům zvážit cestování v dané lokalitě.

Konžská demokratická republika

Na konci května informovala Světová zdravotnická organizace (WHO) o pokračujícím výskytu epidemie eboly ve východní části Konžské demokratické republiky (KDR). Epidemii se konžským úřadům nedaří zvládat. K datu vyhlášení bylo v KDR potvrzeno 56 případů a oznámeno 25 (44%) úmrtí.

Při cestách do regionu je podle ministerstva zahraničí třeba počítat s tím, že většina zemí střední a východní Afriky zpřísnila hraniční kontroly, včetně skenování teploty, ale také platnosti mezinárodních očkovacích dokumentů. Kvůli tomu se prodloužily čekací doby pro příchozí cestující do těchto zemí, a to zejména na velkých letištích. Cestující z KDR budou procházet zvláštní kontrolou také v Nigérii, Ghaně, Keni, Tanzanii a Zambii a to až do odvolání.

Nikaragua

Ministertvo připomíná, že v dubnu tamní demonstrace proti reformě sociálního zabezpečení přerostly v průběhu května do intenzivních demonstrací, jejichž ohniska se rozšířila napříč celou zemí. Situace je nepřehledná a nestabilní. „MZV nedoporučuje cestovat do země a doporučuje českým občanům, kteří jsou v Nikaragui, aby zvážili svůj další pobyt v zemi. Je doporučeno dbát maximální obezřetnosti, zejména ve městech a na místech větší koncentrace lidí. Rovněž doporučujeme průběžně sledovat aktuální bezpečnostní situaci, vyvarovat se jakémukoli veřejnému shromáždění, kde může kdykoliv dojít k násilnostem. Pro aktuální informace kontaktujte Zastupitelský úřad v Mexiku,“ uvádí česká diplomacie.

Mosambik

Ministerstvo zahraničních věcí také doporučuje Čechům, aby se vyhnuli severní části Mosambiku. „Působí zde radikální islámská skupina „Ahlu Sunnah Wa-Hamo“, která v květnu 2018 zvýšila intenzitu svých teroristických aktivit, je aktuální hrozbou nejen pro těžařské společnosti, ale i pro civilní obyvatelstvo. Doporučujeme se vyhnout zejména provincii Cabo Delgado - oblasti Palma, Mocimboa a Mocamia,“ radí Čechům ministerstvo.