Pozor v Praze. Motorkáři Harley-Davidson chystají noční generálku na spanilou jízdu

Pořadatelé předpokládají, že do Prahy dorazí více než 60.000 motorkářů ze 71 zemí. Dále by mělo akci navštívit asi 40.000 návštěvníků.

"Dnes do 17:00 jsme ošetřili celkem 20 lidí, z toho jeden byl odvezen do nemocnice. Jednalo se o 31letého cizince, který zřejmě po smyku havaroval ve Strahovském tunelu. S úrazem ruky, nohy a hlavy byl při vědomí převezen do Ústřední vojenské nemocnice," uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jana Poštová. Ve čtvrtek záchranáři ošetřili 12 osob, z toho tři převezli do nemocnic. Ve všech případech šlo o lehčí poranění, často o popáleniny od výfuků.

Na dnešek ohlásili pořadatelé noční jízdu centrem města se stejnou trasou jako při sobotní spanilé jízdě. Podle pořadatelů je sraz na Letenské pláni ve 20:30, o hodinu později je naplánován odjezd.

V sobotu startuje spanilá jízda na Letenské pláni v 10:00, motorkáři se z holešovického výstaviště začnou najíždět o hodinu dříve. "Pojedou ve třech vlnách přibližně po půl hodině. Startujeme na Letné a pojedeme přes Václavské náměstí, okolo Právnické fakulty na náměstí Jana Palacha. Tam bude krátká zastávka. Poté Chotkovou ulicí, přes Letnou a zpět na holešovické výstaviště," uvedl hlavní organizátor akce Jaroslav Vavřina. Jízda by podle měj měla skončit do 13:00.

"Máme účastníky i ze vzdálenějších zemí, jako jsou například Austrálie, Nový Zéland nebo Indie," podotkl Vavřina. Nejstarším účastníkem je 83letý Ital, který přijel na svém Harley-Davidson Road King po vlastní ose z Říma. Nejvzdálenější účastník je z Fidži.