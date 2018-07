V Praze burácejí motorky. Na oslavy 115. výročí Harley-Davidson jedou lidé ze 77 zemí

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

"Odhadovali jsme, že se tu objeví 60.000 motocyklů a 100.000 lidí a je velmi reálné, že to překonáme," řekl na tiskové konferenci při zahájení oslav to dnes novinářům řekl Jaroslav Vavřina.

Kromě návštěvníků z Evropy podle něj přijedou i motorkáři z Brazílie nebo Mexika. Některé počty návštěvníků ale překvapí. "Čína je obrovská, ale návštěvníků z ní je jen devět, proti tomu z Indie, kde by to člověk nečekal, jede sto," dodal organizátor.

"Jsem velice hrdá na to, že jsem zpět v Praze. Vzpomínám si na pocit, který jsem měla před třemi lety na pražských Harley Days, že tohle je správné místo pro pořádání oslav 115. výročí," řekla novinářům Karen Davidsonová, pravnučka zakladatele značky.

Jedním z důvodů, proč si společnost vybrala pro oslavy výročí právě Prahu, je podle Vavřiny to, že pražský klub Harley-Davidson je nejstarší na světě a letos slaví 90. výročí. "Dalším bylo, že Češi mají k motorkám blízko, je to dané i našimi značkami, které sice nejsou to, co bývaly, ale my je pořád v srdci máme. Registrovaný milion motocyklů v desetimilionové zemi je taky jeden z unikátů," doplnil Vavřina.

Během následujících čtyř dní se divákům představí 40 kapel. Organizátoři chystají například i dražbu helem, které malovali a upravovali známí hudebníci, sportovci, cestovatelé či herci spjatí se světem motocyklů. Lidé se mohou těšit i na výstavu více než 150 historických i nových motorek od roku 1914 do současnosti. V sobotu projede městem spanilá jízda, účastnit by se jí mělo až 4000 motocyklů.